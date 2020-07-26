 

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

26.07.2020, 18:16, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить урегулирование ситуации в Донбассе, сообщила пресс-служба Кремле.

В частности, политики позитивно оценили согласование контактной группой дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля, сообщается на сайте Кремля. 

Путин и Зеленский указали на необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках контактной группы.

Также лидеры акцентировали важность безусловного соблюдения договоренностей по прекращению огня в Донбассе. 

Президент РФ подчеркнул приоритетность реализации решений, принятых лидерами «нормандского формата», в том числе по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года.

Вместе с тем Путин особо отметил, что еще раз озвученная Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей.

Ранее сообщалось, что народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики издала приказ о бессрочном прекращении огня с полуночи 27 июля в рамках договоренностей о дополнительных мерах контроля за прекращением огня в Донбассе.

Ранее сообщалось, что ЛНР подверглась обстрелу в преддверии усиления контроля за прекращением огня. Так, украинские силовики обстреляли поселок Золотое-5. В результате получила повреждение кровля жилого дома, а также электроподстанция «Михайловка». Оказалась «перебита высоковольтная линия 0,4 кВ ТП-411, в результате чего без электроэнергии остались 86 абонентов».

22 июля контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала вступление в силу дополнительных мер контроля за прекращением огня, соответствующие приказы вступят в силу 27 июля.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Украина привлекла $2 млрд по 12-летним еврооблигациям

01.07 / Ученые приблизились к созданию квантового компьютера

23.07 / Из-за реальной угрозы терактов в Киеве автоматы выдали следователям и операм

24.07 / В Керчи спустили на воду новейший малый ракетный корабль «Циклон»

16.07 / Vivo представила для РФ смартфон X50 Pro

25.06 / Губернаторы северо-восточных штатов ввели карантин для посетителей с юга США

24.07 / Найден способ предотвращения инсульта

30.06 / Радужная диета: врач рассказал, чем полезны овощи разных цветов

08.07 / Смартфон Nokia 1 обновили до ОС Android 10

15.07 / Украинцы оценили курс движения страны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска