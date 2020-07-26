 

Ученые опровергли “вулканическую” теорию вымирания динозавров

26.07.2020, 18:09, Разное

Британские исследователи провели новое исследование, в ходе которого сравнили вероятность наиболее популярных теорий вымирания динозавров. По мнению исследователей, гибель древнейших представителей фауны вследствие извержений вулканов является весьма маловероятной.
Отправной точкой исследования стало наличие в современной науке двух наиболее популярных теорий о том, что могло вызвать вымирание динозавров в древнейшие времена. Так, по одной из них, коллапс вызвал астероид, упавший на землю в то время. Падение космического тела вызвало поднятие в воздух огромного количества газов и пыли, вызвавшего затмение солнечного света и, как следствие, сильное снижение температуры на Земле, погубившее древнейших ящеров. Примечательно, что сторонники так называемой “вулканической” теории также видят причиной смерти рептилий газо-пылевые массы, однако настаивают, что их появление вызвали многочисленные извержения вулканов по всей планете. Чтобы разобраться с обеими гипотезами, эксперты, представляющие Имперский колледж Лондона, создали масштабные компьютерные модели развития упомянутой ситуации, учитывающие всю совокупность возможных факторов: разные типы газов, пылевые объемы, физико-химические и динамические параметры извержений вулканов и т.п. В результате исследователи пришли к выводу, что “вулканическая” теория вряд ли является правильной.

Дело в том, что потускнение света на 10-20%, спровоцировавшее среднее снижение температуры до – 30оС и уничтожившее динозавров, могло быть вызвано силой удара астероида, но никак – извержениями вулканов. Наоборот, именно вулканы своим теплом при своих последующих массовых активностях помогли планете стать впоследствии теплее на 5оС, и это дало возможность для жизни млекопитающих. Впрочем, по мнению ученых, и “астероидная” теория также нуждается в более тщательной проработке, поэтому специалисты анонсировали целый ряд дальнейших исследований с использованием технологических инноваций – как уже появившихся, так и будущих.





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