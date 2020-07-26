В Подмосковье стартует вторая смена форума «Территория смыслов»

26.07.2020, 18:08, Новости дня

В Солнечногорске Московской области в рамках Всероссийского молодежного образовательного летнего форума «Территория смыслов» 26 июля состоится старт второй смены «Гражданское общество».

Форум второй год подряд будет проходить на территории Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В период с 18 июля по 2 сентября в рамках форума будет организовано шесть тематических смен, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Из-за эпидемиологической ситуации в стране «Территория смыслов» будет проводится в новом формате – планируется одновременное проведение равнозначных и взаимодополняющих друг друга мероприятий в офлайне и онлайне.

Команды на форуме смогут более качественно проработать инициативы по развитию государства и общества, развить новые компетенции и навыки у молодых людей, сформировать активные молодежные сообщества.

В рамках Форума офлайн и онлайн-участников ожидают различные форматы мероприятий: Диалог на равных, выступление профильного спикера смены, выступление Motive talk, карта дня, нетворкинг, точки смыслов и многое другое.

В рамках Форума пройдет Грантовый конкурс Росмолодежи, в нем могут принять участие присутствующие в «Сенеже» онлайн и офлайн команды. Организаторами Форума «Территория смыслов» выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия страна возможностей», образовательный партнер – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

В день открытия второй тематической смены форума руководитель олимпиады «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Валерия Касамара выступит с лекцией.

Олимпиада «Я – профессионал» – один из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей», направленный на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель олимпиады – поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны или начать карьеру в крупной компании.