Нет предела совершенству: Крисси Тейген собирается вновь сделать операцию на груди

26.07.2020, 17:59, Разное

Этим летом супруга Джона Ледженджа решила осуществить давно намеченный план — удалить грудные импланты, которые она решила вставить в грудь еще в 2006 году. Сказанное было сделано, затем последовали несколько недель реабилитации, поздравления от родных, отдых в Мексике и примерка нового купальника, который, по словам Крисси, она наконец может себе позволить. Однако спустя всего месяц после операции Тейген оказалась недовольна результатом — и намерена что-то сделать с этим. Об этом она рассказала в новом ролике, выложенном в личном блоге: на видео Крисси примеряет украшения и жалуется подписчикам, что отражение в зеркале вновь ее не радует.

Это украшение должно красиво ложится на грудь, но мои буфера слишком низко лежат. И да, они все еще гигантские. Честно, думаю, я снова пойду на операцию и на этот раз уменьшу их. Не ожидала, что они и после операции будут такими гигантскими,

— рассказала она.

Крисси Тейген

Примечательно, что еще во время отдыха Крисси с семьей в Мексике некоторые ее подписчики заметили то же самое, сказав, что ее грудь удаления имплантов почему-то ничуть не уменьшилась в объемах. Тогда сама Тейген отшутилась от этих комментариев:

Я клянусь вам, сама не понимаю, почему они стали еще больше. Мне кажется, они вообще поднялись на пару сантиметров и стали более упругими.

Крисси во время отдыха в Мексике

Напомним, еще весной знаменитость призналась, что хочет удалить импланты, а уже в июне попрощалась с инородными полусферами в своем теле, чем сразу же поделилась с подписчиками. Затем модель вернулась домой, где ее ждал весьма необычный подарок от друзей, — торт в форме груди с установленным на нем могильным памятником и надписью “Покойся с миром, 2006-2020”. Крисси, которая сама всегда с юмором говорила о своей фигуре, такой жест наверняка очень повеселил. Не менее забавный подарок Крисси получила еще до операции от дочери Луны. Крисси обнаружила у себя в палате письмо от 4-летней малышки с такими словами: “Желаю веселого расставания со своими сисями. С любовью Луна. Пока, сиси”.

По-видимому, подобное прощание было преждевременным, импланты — небольшими, а формы и те самые “сиси” — достались ей от природы. Операцию же по увеличению груди Тейген сделала в 20 лет, чтобы красиво выглядеть в купальниках. Об этом она рассказывала во многих интервью. После рождения второго ребенка модель все чаще стала задумываться о том, чтобы провести повторную операцию: кормление грудью двоих малышей не прошло бесследно, и старые импланты уже не соответствовали размерам изменившейся груди Крисси. По-видимому, теперь она пересмотрела свои взгляды на стандарты красоты.

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Публикация от chrissy teigen (@chrissyteigen)4 Июл 2020 в 12:52 PDT