 

Леонид Якубович прокомментировал слухи об уходе с “Поля чудес”

26.07.2020, 17:43, Разное

Бессменный ведущий капитал-шоу “Поле чудес” Леонид Якубович прокомментировал слухи о том, что он якобы собирается покинуть телепроект. Леонид Аркадьевич заявил, что не собирается покидать программу, если только руководство Первого канала не решит иначе. Телеведущий рассказал, что совсем недавно закончились съемки нового блока “Поля чудес”, а значит все продолжается.

Накануне своего 75-летия Леонид Аркадьевич дал большое интервью, в котором рассказал, что не собирается пышно праздновать юбилей: ” Я планирую на свой юбилей удрать. По двум причинам: мне не хочется устраивать из этого панегирик, и я прекрасно понимаю опасность, которая все еще существует. Так что вынужден отказаться от широкого празднования. Да и цифра 75 никак не укладывается у меня в голове”, – признался актер.

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Публикация от Леонид ЯКУБОВИЧ (@yakubovitch) 18 Июл 2020 в 2:12 PDT

Кроме того, Леонид Якубович поведал о том, что за долгие 30 лет работы на телепроекте “Поле чудес” к нему успело “прилипнуть” амплуа этакого вечного весельчака, клоуна и зарекомендовать себя в другом качестве теперь чрезвычайно сложно:

“Амплуа – это как бирочка. Если на тебе висит бирка клоуна, например, очень трудно перепрыгивать в какой-то иной образ. О тебе судят по этой бирочке, а не по дарованию”, – признался телеведущий.

Леонид Аркадьевич не хочет подводить итоги, это делать пока рано, ка кон сам признался, но одно он может сказать точно: все в жизни замечательно! Есть определенные успехи в профессии, прекрасная семья, дети, это все о чем может мечтать человек.





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