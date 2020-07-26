Мнение: Подготовка россиян ко второй волне, глобальная раздача денег и продление нацпроектов

26.07.2020, 17:41, Разное

1. Несмотря на видимое летнее расслабление наших соотечественников, около половины россиян ожидают продолжения коронакризиса и готовятся ко второй волне вируса в начале осени. В этот раз, возможно, справиться с инфекцией будет проще, так как не будет такого эффекта неожиданности, который накрыл всех весной:

https://www.rbc.ru/society/21/07/2020/5f1715a89a79476191c1da28

Почти половина (47%) жителей крупнейших городов России, в каждом из которых проживают более миллиона человек, ждут прихода второй волны эпидемии COVID-19 еще до конца нынешнего года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Wanta Group.

В сообщении компании, поступившем в РБК, отмечается, что наиболее вероятным сроком начала второй волны жители российских мегаполисов считают сентябрь. О том, что COVID-19 может вернуться с новой силой именно в сентябре, заявили 20% участников опроса.<…>

Подавляющее большинство тех, кто верит в приход второй волны, заранее готовится. Ничего не делают только 8%, остальные же заявили, что уже принимают или намерены предпринять следующие меры (допускалось несколько ответов):

откладывание денег — 38%:

прием витаминов — 37%;

создание запаса лекарств, масок, антисептиков — 34%;

поиск хобби, которым можно заняться в самоизоляции — 33%;

обустройство квартиры или дома — 30%;

поиск удаленной подработки на случай самоизоляции — 28%;

налаживание отношений с близкими во избежание конфликтов на случай самоизоляции — 25%;

закупка инвентаря для занятий спортом дома — 19%;

покупка домашнего животного — 10%.

2. ООН предлагает раздавать халявные деньги по всей планете:

https://lenta.ru/news/2020/07/23/dengi/

Около 2,8 миллиардов человек, живущих в бедности, должны получить денежные выплаты, и это замедлит темпы распространения коронавируса. Такое предложение содержится в докладе ООН «Временный основной доход: защита бедных и уязвимых людей в развивающихся странах».

Организация советует раздать деньги просто так тем, кто испытывает серьезные финансовые проблемы. Тогда они могли бы позволить себе остаться дома и не работать. В общей сложности 1,07 миллиарда человек живут за чертой бедности, а еще 1,71 миллиарда — подвергаются «значительному риску обнищания».

Программа оценивается в 199 миллиардов долларов в месяц. Она затронет 132 развивающиеся страны. Деньги должны выдавать вне зависимости от места жительства, гражданства или формата работы. Учитывать предлагается только то, сколько человек зарабатывает.

В докладе предлагается частично освободить такие страны от обязательств по государственным долгам, которые в 2020 году оцениваются в 3,1 триллиона долларов. Сохраненные средства можно потратить на прямые выплаты.

Не исключено, что предложение сработает, ибо оно вполне в духе того, что происходит в США — флагмане мировой демократии. Там тоже предлагают простить долги бедным (точнее, бедным чернокожим) и усилить социальную поддержку на время кризиса (а желательно, и после кризиса).

3. Кризис вынуждает серьёзно перераспределять бюджетные деньги. В России всё больше и больше нарастает отставание по исполнению нацпроектов, и сроки их исполнения потихоньку сдвигаются на 2030 год:

https://lenta.ru/articles/2020/07/22/sroki/

На деле, чтобы обеспечить рост, приходится отказываться от долгоиграющих планов. Стране необходимо бороться с последствиями COVID-19 для экономики. Меры поддержки обойдутся почти в четыре триллиона рублей. На этом фоне действующим нацпроектам, которые предполагалось завершить до 2024 года, предложили дать больше времени и продлить их до 2030 года.

За полгода расходы федерального бюджета России на реализацию национальных проектов и «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» выполнены чуть больше, чем на треть. Всего на реализацию нацпроектов было выделено 2,156 триллиона рублей, из которых израсходовано 757,5 миллиарда.