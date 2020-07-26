Во время Чеченской войны Якубович напросился в зону боевых действий

26.07.2020, 17:23, Разное

По словам телеведущего, о том, что в Чечне ведется война, он узнал при просмотре телевизора. Леонид Якубович не смог остаться в

стороне. Он отправился в Лефортово, в штаб внутренних войск.

Якубович добился встречи с командующим и предложил помощь. “Спросил,

надо ли что-то отвезти, съездить туда”, – вспомнила знаменитость. Через

неделю Леонида отправили в горячую точку.

Звезда программы “Поле чудес” никогда не хвасталась

наградами, а они есть. Леонид Якубович дорожит орденами, которые ему вручали в

Кремле. В свое время телеведущий совершил 40 командировок в зону боевых

действий. Он был в Дагестане, Чечне, Косово. За это шоумен награжден медалями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Леонид ЯКУБОВИЧ (@yakubovitch) 18 Июл 2020 в 2:12 PDT

Леонид Якубович хочет поделиться воспоминаниями о том

непростом времени с поклонниками. Он пишет книгу о Чеченской и Афганской войне.

Также на страницах издания можно будет узнать о боевых действиях в Косово. Свет

работа телеведущего увидит уже следующей осенью.

Напомним, военные действия на территории Чечни и приграничных

регионов Северного Кавказа начались в декабре 1994 года. Они завершились в

августе 1996.