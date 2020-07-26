 

Во время Чеченской войны Якубович напросился в зону боевых действий

26.07.2020, 17:23, Разное

По словам телеведущего, о том, что в Чечне ведется война, он узнал при просмотре телевизора. Леонид Якубович не смог остаться в
стороне. Он отправился в Лефортово, в штаб внутренних войск.

Якубович добился встречи с командующим и предложил помощь. “Спросил,
надо ли что-то отвезти, съездить туда”, – вспомнила знаменитость. Через
неделю Леонида отправили в горячую точку.

Звезда программы “Поле чудес” никогда не хвасталась
наградами, а они есть. Леонид Якубович дорожит орденами, которые ему вручали в
Кремле. В свое время телеведущий совершил 40 командировок в зону боевых
действий. Он был в Дагестане, Чечне, Косово. За это шоумен награжден медалями.

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Публикация от Леонид ЯКУБОВИЧ (@yakubovitch) 18 Июл 2020 в 2:12 PDT

Леонид Якубович хочет поделиться воспоминаниями о том
непростом времени с поклонниками. Он пишет книгу о Чеченской и Афганской войне.
Также на страницах издания можно будет узнать о боевых действиях в Косово. Свет
работа телеведущего увидит уже следующей осенью.

Напомним, военные действия на территории Чечни и приграничных
регионов Северного Кавказа начались в декабре 1994 года. Они завершились в
августе 1996.





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