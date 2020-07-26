Бородина купила очередную квартиру в центре Москвы

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26.07.2020, 17:23, Разное

Осматривать только купленные апартаменты знаменитость
приехала вместе с дочками – Марусей и Теоной. В новом жилье знаменитости есть
несколько комнат и камин. Окна квартиры Ксении Бородиной выходят на набережную
Москвы-реки.

“Тея приехала смотреть свои новые хоромы”, – сказала Бородина.

Судя по соцсетям ведущей шоу “Дом-2” жилище находится
недалеко от Воробьевых гор. Ксения похвасталась удачным расположением. Рядом
есть все необходимое для комфортной жизни.

На опубликованном знаменитостью видео ее дочь Теона
интересуется, будет ли она жить в новой квартире. Бородина сказала девочке, что
переезжать они не планируют. Лишь иногда семейство будет оставаться в
апартаментах на ночь.

Пока в квартире Бородиной нет даже мебели. “Тея не
обнаружила здесь ни кровати, ни телевизора и не поняла, как будет мультики
здесь смотреть”, – сказала подписчикам ведущая проекта “Дом-2”.

Отметим, что Ксения Бородина, ее дети и муж Курбан Омаров живут в Московской области. В элитном поселке “Павловы
озера” у теледивы особняк в три этажа. Общая площадь дома ведущей 216
квадратных метров.

Также звезда реалити-шоу является обладательницей еще
нескольких апартаментов. Одна квартира, например, по документам принадлежит
отпрыскам Ксении. Бородина специально оформила жилье на детей, поскольку не
знает, как сложатся ее отношения с мужем в будущем.





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