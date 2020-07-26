 

Полина Гагарина впервые прокомментировала расставание с мужем

26.07.2020, 17:23, Разное

Впервые весть о разводе Полины Гагариной с мужем фотографом Дмитрием Исхаковым появилась в мае этого года. Певица долгое время никак не комментировала происходящее.

Совсем недавно, а именно 24 июля исполнительница прибыла на столичный выпускной в парк Горького, где должна была выступать. Между этапами подготовки к шоу она дала небольшое интервью журналистам. Среди прочего, конечно, прозвучал интересующий всех вопрос о разводе с супругом.

На эту тему Полина Гагарина по своему обыкновению не стала слишком много распространяться, отметив лишь, что “лучше ее слов за нее скажут дела”. Столь кратким ответом певица дала понять, что хочет закрыть этот вопрос и предпочитает не муссировать тему личных взаимоотношений в СМИ.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 22 Июн 2020 в 7:03 PDT

Стоит отметить, что звезда выглядела похорошевшей и была в прекрасном расположении духа. На вопрос репортеров, что же ее вдохновляет, Полина Гагарина ответила, что главным источником счастья для нее являются дети 12-летний Андрей и трехлетняя Мия.

Напомним, что певица Полина Гагарина находится в состоянии развода с супругом Дмитрием Исхаковым, который первым поставил все точки над i, разместив публикацию в соцсетях: “Мы больше не живем вместе. Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все”.





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