Путин: ВМФ России скоро получит гиперзвуковое оружие

26.07.2020, 17:14, Новости дня

Министерство обороны России 26 июля – в день Военно-морского флота – заявило о скором завершении работ по созданию двух новых систем вооружения для ВМФ.

Это гиперзвуковой ракетный комплекс "Циркон" и ядерные беспилотные подводные аппараты "Посейдон".

Как говорится в сообщении, проведены успешные пуски "Цирконов" с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков".

Также проводятся испытания спущенной в марте 2019 года на воду первой атомной подводной лодки-носителя самоходных подводных аппаратов с ядерной энергетической установкой "Посейдон". По всей видимости, речь идёт о подводной лодке "Белгород", пишет "Интерфакс".

О новых системах вооружения заявил президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года, перед выборами. Впоследствии перечисленным президентом видам вооружения присвоили названия. Особое внимание Путин уделил именно гиперзвуковому оружию. Он не раз подчёркивал, что благодаря его разработке Россия фактически опередила "вероятных противников" по развитию вооружения.

Выступая на главном военно-морском параде, который прошёл в воскресенье в Санкт-Петербурге, Путин сказал, что ВМФ России получит "не имеющее аналогов в мире гиперзвуковое оружие". Ракета "Циркон", как утверждается, способна поражать цели на дальности более 1 тысячи километров со скоростью, в 9 раз превышающей скорость звука.

Путин также заявил, что в этом году в состав ВМФ будут приняты около 40 кораблей и судов. Несколько дней назад были заложены 6 крупных кораблей, включая атомные подводные лодки.

Парады ВМФ прошли в воскресенье, помимо Петербурга, также в аннексированном Севастополе, во Владивостоке, Североморске, Петропавловске-Камчатском, Балтийске, а также на базе Тартус в Сирии.

На 26 июля планировалось проведение марша "Бессмертный полк", который 9 мая отменили из-за эпидемии коронавируса. Однако Путин заявил, что эпидемиологическая обстановка не способствует его проведению. Марш теперь запланирован на 9 мая будущего года.

В ВМФ России в прошлом году произошли 2 крупных катастрофы с человеческими жертвами – пожар на борту глубоководного аппарата "Лошарик", при котором погибли офицеры-испытатели, и взрыв с выбросом радиации на полигоне под Северодвинском, при котором погибли военные и гражданские специалисты. Расследование Радио Свобода пришло к выводу, что под Северодвинском была неудачная попытка поднять со дна крылатую ракету "Буревестник" (ещё один вид вооружения, о котором говорил Путин).