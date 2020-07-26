DT – в Северной Корее заподозрили первый случай коронавируса — у перебежчика

26.07.2020, 17:10, Новости дня

Северная Корея заподозрила первый случай заболевания коронавирусом в стране у беглеца, который вернулся на родину из Южной Кореи, пишет The Daily Telegraph. Вместе с тем, как отмечает газета, обвинения перебежчика в том, что он занёс в Северную Корею вирус, могут быть нужны как для усиления дипломатического давления на Сеул, так и чтобы убедить северокорейцев не бежать из страны.



Reuters

Северокорейский лидер Ким Чен Ын созвал экстренное заседание Политбюро после того, как человек с подозрением на коронавирус вернулся на территорию страны из Южной Кореи, пишет The Daily Telegraph.

Если северокореец и в самом деле окажется болен COVID-19, то это будет первый официально подтверждённый Пхеньяном случай коронавируса. При этом до сего момента власти Северной Кореи утверждали, что у них в стране коронавируса нет.

По данным агентства ЦТАК, Ким объявил чрезвычайное положение и закрыл приграничный город Кэсон. По его словам, сложилась «критическая ситуация и можно сказать, что зловредный вирус, возможно, попал в страну».

Если верить северокорейским СМИ, потенциальным переносчиком вируса стал человек, который сбежал в Южную Корею три года назад, однако нелегально вернулся в страну через укреплённую границу. При этом в сообщении ЦТАК не говорится, прошёл ли беглец тестирование, однако отмечается, что «в ходе нескольких медицинских осмотров секреции верхних дыхательных путей и анализа крови этого человека был получен неопределённый результат», что стало основанием для помещения северокорейца под карантин и изучения его контактов.

Ранее Северная Корея получила тысячи наборов для тестирования как из России, так и других стран. Кроме того, с коронавирусом Пхеньян борется с помощью почти тотального закрытия границ. Хотя карантин в Северной Корее прошли несколько тысяч человек, власти этой страны не так давно решили ослабить ограничения.

Вместе с тем, в последнее время Северная Корея активизировала свою критику в адрес перебежчиков в Южную Корею, называя их «человеческим отродьем». Пхеньян также призвал Южную Корею ликвидировать группы, которые посылают на север пропагандистские сообщения и продовольственную помощь.

Всего за последние 20 лет в Южную Корею от бедности и политических репрессий бежали более 33 тыс. северокорейцев. Основным их маршрутом была длинная и не слишком хорошо охраняемая граница с Китаем. Однако северокорейские беглецы крайне редко возвращаются на родину, особенно через усеянную минами границу между двумя Кореями.

«Обвинения возможного перебежчика в том, что он занёс в страну COVID-19, вероятно, необходимы, чтобы переложить вину за распространение вируса с Китая и Пхеньяна на Сеул, — предположил профессор Женского университета Ихва в Сеуле Лейф-Эрик Исли. — Кроме того, речь может идти и об усилении дипломатического давления на Южную Корею и попытке разубедить северокорейцев бежать на юг».