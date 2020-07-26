“Я потеряла гармонию”: Анастасия Решетова намекнула на сложные отношения с Тимати

26.07.2020, 17:09, Разное

Популярная модель Анастасия Решетова, являющаяся женой известного рэп-исполнителя Тимати, разместила на своей странице в Instagram публикацию, которой заставила встревожиться подписчиков её семейными отношениями. Повод для беспокойства фолловерам дали сопроводительные откровения знаменитости.

Немного ранее стало известно, что Тимати отправился отдыхать на экзотический курорт в сопровождении лишь матери и старшей дочери, оставив жену-красавицу дома. Чуть позже появилась информация, что Анастасия Решетова уехала с сыном Ратмиром в Сен-Тропе, и этот факт насторожил поклонников модели. Свежая же публикация в микроблоге красотки и вовсе вызвала явные подозрения. И, ходя настроение знаменитости на фото вовсе не выглядело удручающим, тирады, которыми она сопроводила снимок, заставили фолловеров расстроиться. В частности, звезда подиума пояснила о ряде неприятных событий, произошедших в её жизни в течение последних месяцев. В результате – ею была потеряна гармония и нормальный сон, появилось желание “сбежать из пыльной столицы”. “Сейчас наш отдых проходит немного не в том формате, нежели ранее, и можете додумать все, что угодно, но так нужно, и я знаю это”, – таким признанием завершила Решетова свой пост.

Публикация вызвала неоднозначные отзывы. И, если некоторые фолловеры осторожно предположили причину такого настроения модели в распространении коронавируса, то другие подписчики прямо заподозрили проблемы Решетовой в общении с супругом. “Просто Тиман не вдохновляет”, – прокомментировала одна из посетительниц страницы. Все же абсолютное большинство поклонников предпочло не теребить душевное состояние любимицы, подарив ей много теплых слов: “Сил Вам, Анастасия. Достигнуть поскорее гармонии!”. К слову, за несколько часов публикация набрала более 150 тысяч “лайков”.