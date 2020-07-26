 

Стали известны подробности перехвата иранского лайнера американским истребителем

26.07.2020, 17:08, Новости дня

Истребители США, сблизившиеся с иранским пассажирским самолетом в четверг в небе над Сирией, в течение шести минут дважды подлетали к лайнеру на опасное расстояние.

Телеканал «Пресс ТВ» сообщил, что американские истребители вылетели с военно-воздушной базы Аль-Азрак в Иордании. По словам источника, они дважды в течении шести минут подлетали к лайнеру на опасное расстояние, передает ТАСС.  

В четверг к иранскому авиалайнеру компании Mahan Air, который следовал из Тегерана в Бейрут, в небе над Сирией внезапно приблизился американский истребитель, что вызвало панику на борту. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа. 

Позже в Пентагоне объяснили, что американский летчик просто подлетел на достаточно безопасном расстоянии к воздушному судну, чтобы убедиться, что тот везет пассажиров.





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