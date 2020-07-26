Личное: Таинственный мерзавец
26.07.2020, 16:56, Разное
В канун своего дня рождения Наталья Бочкарёва сделала громкое заявление. Ну, вы догадались уже? Правильно, невиноватая она!
По словам Букиной из сериала на ТНТ (других ролей Натальи я не знаю), её подставил таинственный аноним.
Фото: Соцсети
«Хочу сегодня быть с вами максимально честной…», — сразу с козырей зашла женщина, доставшая год назад наркотики из трусов.
Ну, что ж — честность прекрасна. Если человек хочет быть максимально честным сегодня, нужно дать ему слово.
Оказывается, Наталья, как настоящая кинодива, имеет и недоброжелателей. Один из них её и преследует.
Бочкарёва утверждает, что ещё в феврале пришла на Первый канал, где и рассказала всё — всю свою версию:
«Когда мы ее отсняли, мне аплодировали, как зрители, так и все те, кто готовил эту программу.
Но что-то пошло не так…»
Наталья якобы назвала имя своего недоброжелателя во время съёмок программы, а её не выпустили в эфир!
Вы уже догадываетесь, что произошло? Ну, конечно, снова — недоброжелатель видимо постарался.
Зал аплодировал по указке суфлёров, а потом решили, что этому трындецу не поверит даже наивный зритель главного анала страны.
Напомню, что произошло на самом деле — в сентябре прошлого года патруль ДПС остановил Кадиллак Натальи.
Женщину достали из автомобиля, инспекторы заподозрили невменяемое состояние водителя, а потом гражданка Бочкарёва достала из трусов пакет с веществом, которое в ходе экспертизы оказалось наркотиком.
Мировой суд лишил актрису водительских прав за отказ от освидетельствования, а суд по уголовному делу, на котором Бочкарёва признала свою вину, оштрафовал её на 30 тысяч рублей и отпустил.
Да, за хранение наркоты — денежный штраф. Так тоже бывает — один раз точно.
По непонятной лично мне причине дознаватель решил, что Бочкарёва загладила свою вину «путём перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского».
Эээ? Где наркотики, а где фонд? Как это связано? Однако и дознавателю, и суду это показалось взаимосвязанным.
Спустя полгода, Наталья утверждает, что её подставил таинственный недоброжелатель, имя которого она якобы назвала в телепрограмме, которая не вышла, а теперь упорно молчит.
Наташ, слушай, если тебя подставил какой-то мерзавец — назови имя?
Это — реально ведь жуткий и опасный тип. Он заставляет обдалбываться. Потом засовывает пакет с наркотой в трусы. Затем приказывает сесть за руль в таком состоянии и катиться по улицам, подвергая риску жизни людей.
Его нужно наказать. Посадить, чтобы больше такого не было. Он опасен.
Кто этот человек, Наташ?
Не ты ли сама, случайно?
Источник: Лена Миро
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