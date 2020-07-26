Личное: Таинственный мерзавец

26.07.2020, 16:56, Разное

В канун своего дня рождения Наталья Бочкарёва сделала громкое заявление. Ну, вы догадались уже? Правильно, невиноватая она!

По словам Букиной из сериала на ТНТ (других ролей Натальи я не знаю), её подставил таинственный аноним.



Фото: Соцсети

«Хочу сегодня быть с вами максимально честной…», — сразу с козырей зашла женщина, доставшая год назад наркотики из трусов.

Ну, что ж — честность прекрасна. Если человек хочет быть максимально честным сегодня, нужно дать ему слово.

Оказывается, Наталья, как настоящая кинодива, имеет и недоброжелателей. Один из них её и преследует.

Бочкарёва утверждает, что ещё в феврале пришла на Первый канал, где и рассказала всё — всю свою версию:

«Когда мы ее отсняли, мне аплодировали, как зрители, так и все те, кто готовил эту программу.

Но что-то пошло не так…»

Наталья якобы назвала имя своего недоброжелателя во время съёмок программы, а её не выпустили в эфир!

Вы уже догадываетесь, что произошло? Ну, конечно, снова — недоброжелатель видимо постарался.

Зал аплодировал по указке суфлёров, а потом решили, что этому трындецу не поверит даже наивный зритель главного анала страны.

Напомню, что произошло на самом деле — в сентябре прошлого года патруль ДПС остановил Кадиллак Натальи.

Женщину достали из автомобиля, инспекторы заподозрили невменяемое состояние водителя, а потом гражданка Бочкарёва достала из трусов пакет с веществом, которое в ходе экспертизы оказалось наркотиком.

Мировой суд лишил актрису водительских прав за отказ от освидетельствования, а суд по уголовному делу, на котором Бочкарёва признала свою вину, оштрафовал её на 30 тысяч рублей и отпустил.

Да, за хранение наркоты — денежный штраф. Так тоже бывает — один раз точно.

По непонятной лично мне причине дознаватель решил, что Бочкарёва загладила свою вину «путём перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского».

Эээ? Где наркотики, а где фонд? Как это связано? Однако и дознавателю, и суду это показалось взаимосвязанным.

Спустя полгода, Наталья утверждает, что её подставил таинственный недоброжелатель, имя которого она якобы назвала в телепрограмме, которая не вышла, а теперь упорно молчит.

Наташ, слушай, если тебя подставил какой-то мерзавец — назови имя?

Это — реально ведь жуткий и опасный тип. Он заставляет обдалбываться. Потом засовывает пакет с наркотой в трусы. Затем приказывает сесть за руль в таком состоянии и катиться по улицам, подвергая риску жизни людей.

Его нужно наказать. Посадить, чтобы больше такого не было. Он опасен.

Кто этот человек, Наташ?

Не ты ли сама, случайно?