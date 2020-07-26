 

Личное: Таинственный мерзавец

26.07.2020, 16:56, Разное

В канун своего дня рождения Наталья Бочкарёва сделала громкое заявление. Ну, вы догадались уже? Правильно, невиноватая она!

По словам Букиной из сериала на ТНТ (других ролей Натальи я не знаю), её подставил таинственный аноним.


Фото: Соцсети

«Хочу сегодня быть с вами максимально честной…», — сразу с козырей зашла женщина, доставшая год назад наркотики из трусов.

Ну, что ж — честность прекрасна. Если человек хочет быть максимально честным сегодня, нужно дать ему слово.

Оказывается, Наталья, как настоящая кинодива, имеет и недоброжелателей. Один из них её и преследует.

Бочкарёва утверждает, что ещё в феврале пришла на Первый канал, где и рассказала всё — всю свою версию:

«Когда мы ее отсняли, мне аплодировали, как зрители, так и все те, кто готовил эту программу.
Но что-то пошло не так…»

Наталья якобы назвала имя своего недоброжелателя во время съёмок программы, а её не выпустили в эфир!

Вы уже догадываетесь, что произошло? Ну, конечно, снова — недоброжелатель видимо постарался.

Зал аплодировал по указке суфлёров, а потом решили, что этому трындецу не поверит даже наивный зритель главного анала страны.

Напомню, что произошло на самом деле — в сентябре прошлого года патруль ДПС остановил Кадиллак Натальи.

Женщину достали из автомобиля, инспекторы заподозрили невменяемое состояние водителя, а потом гражданка Бочкарёва достала из трусов пакет с веществом, которое в ходе экспертизы оказалось наркотиком.

Мировой суд лишил актрису водительских прав за отказ от освидетельствования, а суд по уголовному делу, на котором Бочкарёва признала свою вину, оштрафовал её на 30 тысяч рублей и отпустил.

Да, за хранение наркоты — денежный штраф. Так тоже бывает — один раз точно.

По непонятной лично мне причине дознаватель решил, что Бочкарёва загладила свою вину «путём перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского».

Эээ? Где наркотики, а где фонд? Как это связано? Однако и дознавателю, и суду это показалось взаимосвязанным.

Спустя полгода, Наталья утверждает, что её подставил таинственный недоброжелатель, имя которого она якобы назвала в телепрограмме, которая не вышла, а теперь упорно молчит.

Наташ, слушай, если тебя подставил какой-то мерзавец — назови имя?

Это — реально ведь жуткий и опасный тип. Он заставляет обдалбываться. Потом засовывает пакет с наркотой в трусы. Затем приказывает сесть за руль в таком состоянии и катиться по улицам, подвергая риску жизни людей.

Его нужно наказать. Посадить, чтобы больше такого не было. Он опасен.

Кто этот человек, Наташ?

Не ты ли сама, случайно?

Источник: Лена Миро





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Мнение: А говорят, что плохо живем

07.07 / Доктора позволили Анастасии Заворотнюк быть дома с родными

26.07 / Канадские маразмы или Дураки – явление интернациональное

24.07 / Настоящие герои: Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с представителями организаций, борющихся с пандемией коронавируса

28.06 / Запад пытается сорвать голосование за поправки к Конституции?

15.07 / Новый сезон добычи золота открыли на «Ксеньевском прииске»

23.07 / Бородина раскритиковала нежелающих развивать внутренний туризм россиян

10.07 / Адвокат Роберта Де Ниро пожаловался на бедственное положение актера: “Его доход за год может составить всего 7 миллионов долларов”

30.06 / Ученые узнали, почему у физически активных матерей здоровее дети

02.07 / Джиджи Хадид впервые прокомментировала беременность и отсутствие живота

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска