 

В Харькове возле автомойки взорвалась граната

26.07.2020, 16:54, Новости дня

В ночь на 26 июля в Харькове произошел взрыв на территории автомобильной мойки на улице Глебовской. Об этом сообщил руководитель следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Чиж на своей странице в Facebook.

По его словам, в результате взрыва разбиты окна и поврежден фасад здания, а перед автомойкой в земле образовалась воронка.

“Взрывотехническим управлением оперативно и четко установлено, что ночью произошел взрыв ручной гранаты РГД-5”, – заявил Чиж.

По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Вибух ручної гранати – Київський відділ поліціі Головного управління національної поліції в Харківській області…

Posted by Сергей Чиж on Pühapäev, 26. juuli 2020

Информации о пострадавших в результате взрыва нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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