Немецкие ученые смогли определить возраст Луны, используя компьютерную модель

26.07.2020, 16:53, Разное

Немецкие исследователи смогли определить возраст Луны, используя новую компьютерную модель. Результаты существенно отличаются от установленных ранее астрономами, сообщается в зарубежном издании Science Advances.

В исследовании принимали участие специалисты, представляющие Университет Мюнстера вместе с геофизиками Немецкого аэрокосмического центра. По их данным, Луна “появилась на свет” на 85 миллионов лет позднее, чем было принято считать. Раньше исследователи предполагали, что единственный естественный спутник Земли в твердом виде мог появиться примерно 4,51 млрд лет назад.

Для точности исследователи решили рассчитать время, которое было затрачено для появления и формирования Луны. Общепринятая версия гласит, что на раннем этапе существования Голубая планета столкнулась с планетой Тейей. Это привело к выбросу с Земли большого количества материала, перемешавшегося с материалом космического объекта, что стало началом формирования Луны. Она была изначально покрыта магмой, а потом, в результате его затвердевания, образовалась корка.

В рамках работы с целью определения, сколько времени потребовалось для этого процесса, была применена модель, позволившая проанализировать все события, которые могли быть связаны с затвердением магмы. Оказалось: магматический океан Луны мог остывать примерно 200 млн лет до полного затвердения. Для уточнения возраста спутника Земли эксперты также воспользовались данными об изменении состава, обогащенных железом и магнием, минералов.