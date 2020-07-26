 

Кадыров рассказал о желании чеченцев попасть под санкции США

26.07.2020, 16:48, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о желании чеченцев попасть в санкционный список США после того, как против него ввели ограничительные меры.

«Те, кто меня видит, говорят мне: «Если ты и твоя семья в списке, то мы тоже в этом списке». Говорят, что чеченцев напугали, Кадырова, никогда в жизни нас невозможно напугать и заставить», – отметил он в эфире программы «Вести».

По словам Кадырова, власти США могут вводить любые ограничительные меры против него, если у них нет других дел.

Напомним, на этой неделе Кадыров был включен в черный список Госдепа. В ответ он опубликовал фото с двумя пулеметами и заявил, что «принимает бой». Позднее глава Чечни объявил, что включает госсекретаря США Майка Помпео во все санкционные списки, вплоть до блокирования счетов в банке, в ответ на внесение его и членов его семьи в черный список.





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