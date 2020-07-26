Шоумен Александр Шпак продемонстрировал свою внешность до пластических операций

26.07.2020, 16:30, Разное

Известный шоумен и блогер Александр Шпак разместил на своей странице в Instagram архивный фотоснимок, на котором он запечатлен еще до многочисленных вмешательств в свою внешность. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.

На опубликованной в микроблоге фотографии Шпак изображен стоящим в одних плавках в компании находящегося рядом с ним отца. “Иллюзия мужских плавок”, – лаконичным слоганом сопроводил шоумен снимок. Примечательно, что современная внешность блогера и бодибилдера существенно разнится с его внешним видом в 90-х. Дело в том, что за последние 20 лет знаменитость подверг свое лицо и тело многочисленным метаморфозам. В частности, он сильно увеличил губы, сбрил брови, скорректировал лицо филлерами, а все его тело стали покрывать татуировки. К слову, в еще одной недавней публикации блогер сообщил, что обзавелся “вампирскими” клыками.

Архивный же пост бодибилдера был воспринят его фолловерами весьма неоднозначно. Так, немалая часть подписчиков прямо заявила хозяину аккаунту, что раньше его внешность была намного более адекватной, по сравнению с нынешней. “Раньше, Саша, ты был брутален, сейчас – жертва пластики. Накой оно тебе?” – поинтересовался один из них. В то же время, немало нашлось и поклонников, положительно воспринявших публикацию. Они упомянули, что внешность кумира не имеет значения, так как он является предельно талантливым и позитивным человеком. “Очень приятно смотреть на вас”, – резюмировала одна из поклонниц.