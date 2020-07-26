Ученые узнали, как мобилизуются иммунные клетки для борьбы с вирусами и бактериями

26.07.2020, 16:17, Разное

В Йоркском университете исследователи провели исследование, благодаря которому удалось выяснить, как иммунные клетки мобилизуются для борьбы с инфекциями. Это открытие поможет определить механизмы работы защитной системы организма человека.

Результаты научной работы показали, что В-клеткам, являющимся важнейшими агентами иммунной реакции, приходится преодолевать опасный путь, минуя плотные сети клеток других систем, кровеносные и лимфатические сосуды прежде, чем они попадут в лимфатические узлы.

Исследователям удалось обнаружить, что находящиеся в лимфатических узлах структуры содержат следы от химических сигналов, благодаря чему В-клетки беспрепятственно могут проходить через сложные ткани, чтобы обеспечивать в дальнейшем транспортировку необходимых веществ. После попадания в лимфатические узлы клетки иммунной системы нацеливаются на инвазивные патогены, отбирая с их поверхности молекулы-антигены. В-клетки обрабатывают их и направляют к Т-клеткам, ответственным за выработку антител.

По словам профессора Марка Лика, соавтора исследования, проведенная работа предполагает, что клетки иммунной системы самостоятельно выявляют химический передатчик, с помощью которого они могут преодолевать в сложной микросреде большие расстояния для достижения главной цели. Сигналов очень много, и они напоминают следы от крошек хлеба, по которым В-клетки ориентируются.