Москвичам пообещали потепление на следующей неделе

26.07.2020, 16:16, Новости дня

Жителей столичного региона на следующей неделе ожидает теплая погода, сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Сегодня, в воскресенье, у нас прошел атмосферный фронт, чуть-чуть дождь дал, сейчас уже погода хорошая, и мы попадаем плавно в зону более теплого воздуха. В прошедшие десять дней температура была немного ниже нормы, на 1-2 °C, теперь потихоньку мы выходим на норму», – сообщил синоптик RT.

По его словам, на следующей неделе температура может быть выше нормы на 1 градус.

«Дневные температуры будут в пределах +22…+25 °C, может быть, в центре города до +28 °C. Ночные температуры составят от +12 °C до +15 °C. На неделе в целом будет переменная облачность и небольшие дожди», – рассказал специалист.

Ранее москвичам предсказали самое дождливое лето в истории наблюдений.