В Новосибирске почтальон похитила выплаты для ветеранов к 75-летию Победы

26.07.2020, 15:48, Новости дня

В Новосибирске будут судить почтальона Оксану Лихолат за хищение президентских выплат ветеранам Великой Отечественной войны к 75-летию Победы.

«Поступило уголовное дело по обвинению Лихолат О. в совершении преступлений, предусмотренных статьей 160 частью 3 УК РФ «Присвоение или растрата с использованием служебного положения» (шесть эпизодов)», – сообщается на сайте Первомайского районного суда.

Следователи установили, что с 7 апреля по 7 мая 2020 года почтальон первого класса, используя свое служебное положение, подделала подписи шести ветеранов и похитила полагающиеся им выплаты.

Уголовное дело было возбуждено по статье о присвоении или растрате с использованием служебного положения. Почтальону грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до шести лет.

Согласно распоряжению президента Владимира Путина в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне ветеранам, вдовам, инвалидам, узникам концлагерей и труженикам тыла были назначены единовременные выплаты в размере 75 и 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что единовременные выплаты к 75-летию Победы на общую сумму 71,4 млрд рублей получили 1,2 млн человек.