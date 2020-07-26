Умерла автор манифеста против перестройки Нина Андреева

26.07.2020, 15:48, Новости дня

Автор знаменитого письма «Не могу поступаться принципами», которое было направлено против перестроечных реформ, Нина Андреева умерла в возрасте 82 лет в Санкт-Петербурге.

«Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях», – сообщается на сайте незарегистрированной «Всесоюзной Коммунистической партии большевиков».

Она скончалась 24 июля после тяжелой болезни.

Нина Андреева приобрела широкую известность после того, как 13 марта 1988 года в газете «Советская Россия» вышла ее статья под названием «Не могу поступаться принципами». В нем она критиковала курс на перестройку генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Позже это письмо получило известность как антиперестроечный манифест.

После публикации нашумевшей статьи Андреевой пришлось уйти из Ленинградского технологического института, где она преподавала. С 1989 года она руководила Всесоюзным обществом «Единство – за ленинизм и коммунистические идеалы», с ноября 1991 являлась лидером незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.