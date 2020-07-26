 

Умерла автор манифеста против перестройки Нина Андреева

26.07.2020, 15:48, Новости дня

Автор знаменитого письма «Не могу поступаться принципами», которое было направлено против перестроечных реформ, Нина Андреева умерла в возрасте 82 лет в Санкт-Петербурге.

«Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях», – сообщается на сайте незарегистрированной «Всесоюзной Коммунистической партии большевиков».

Она скончалась 24 июля после тяжелой болезни.

Нина Андреева приобрела широкую известность после того, как 13 марта 1988 года в газете «Советская Россия» вышла ее статья под названием «Не могу поступаться принципами». В нем она критиковала курс на перестройку генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Позже это письмо получило известность как антиперестроечный манифест.

После публикации нашумевшей статьи Андреевой пришлось уйти из Ленинградского технологического института, где она преподавала. С 1989 года она руководила Всесоюзным обществом «Единство – за ленинизм и коммунистические идеалы», с ноября 1991 являлась лидером незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Ослабление США и Европы подталкивает Швейцарию к покупке истребителей

06.07 / В Индонезии предложили защищаться от коронавируса ожерельем из эвкалипта

06.07 / На подъездных станциях скапливаются сотни грузовых вагонов из-за новых правил “Укрзалізниці” – СМИ

10.07 / «Формула-1» подтвердила проведение Гран-при РФ в Сочи в сентябре

19.07 / Кадыров – Зеленскому: Что мешает позвонить Путину и объявить, что заканчиваете с гражданской войной на востоке Украины?

24.07 / Россия возобновляет международное авиасообщение из трех городов

24.07 / Ослабление США назвали «постоянной целью» России

28.06 / Психотерапевт заявила о росте депрессивных расстройств после карантина

11.07 / Трехкратного чемпиона мира Майгурова избрали президентом Союза биатлонистов России

24.06 / Китай заявил протест США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска