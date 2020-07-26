Как в зеркало гляжусь: королева Елизавета II посетила презентацию своего нового портрета онлайн

26.07.2020, 15:42, Разное

Со смягчением правил самоизоляции в Великобритании Королева Елизавета II покинула Виндзорский замок и начала посещать мероприятия. Так, она посвятила в рыцари ветерана Второй мировой войны, 100-летнего Тома Мура , а также почтила своим присутствием свадьбу своей внучки, принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци. Однако какие-то вещи королева по-прежнему предпочитает делать посредством выхода в сеть — по-видимому, прочувствовав на карантине все прелести этого способа связи. Так, в минувшую пятницу Ее Величество пообщалась с представителями британского Министерства внутренних дел.

Королева Елизавета II с представителями британского Министерства внутренних дел

Основными темами для разговора королевы и служащих министерства стали такие важные вопросы как помощь тем гражданам Великобритании, которые оказались за границей во время пандемии коронавируса, доставка 16 миллионов респираторов работникам служб экстренного реагирования, а также сотрудничество с другими странами в целях разработки вакцины. Однако самым ярким моментом этого обсуждения безусловно стал торжественное открытие нового портрета Елизаветы, который был передан министерству художницей Мириам Эскофет. Ее Величеству показали это произведение искусства, призванное отметить ее вклад в международную дипломатию, и королева осталась довольна увиденным.

Художница Мириам Эскофат (слева) и портретВпрочем, Елизавета также высказала свои комментарии по поводу техники рисунка и композиции: она отметила, что на портрете не хватает такого важного ингредиента как … чая в чашке сидящей на рисунке Елизаветы. А также добавила, обращаясь к Мириам:

Надеюсь в ближайшее время я смогу лично увидеть его и поблагодарить вас.

Елизавета II… … и ее портретПо словам самой художницы Мириам Эскофет, реакция королевы ее обнадежила:

Она отреагировала довольно позитивно. Улыбалась, спрашивала, как долго я работала над картиной, и есть ли у меня еще какие-то проекты после этого.

Напомним, что с 19 марта этого года королева Елизавета II и ее супруг, принц Филипп, находились на самоизоляции в Виндзорском замке, откуда выходили на связь с другими членами британской королевской семьи. За благополучие монархов отвечало 22 работника замка, которые провели карантин вместе с ними. Начать смягчать личные правила карантина Елизавета и Филипп начали лишь в последние недели, в начале июля.