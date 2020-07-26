 

Мнение: Особо выгодная сделка

26.07.2020, 15:40, Разное

Отраслевой ТГ-канал "Газ-Батюшка" сообщил, что "…структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего крупного подрядчика монополии — компанию «Стройтранснефтегаз». Сделка была закрыта еще в мае, ее сумма неизвестна…"

Смысл происходящего предельно прозрачен. "Стройтранснефтегаз" – один из ключевых подрядчиков Газпрома, которые и были основными выгодополучателями гиперпроектов всевозможных "Потоков" и "Сил Сибири". Все эти проекты затевались в расчете на рост потребления и рост цены на газ еще в те благословенные времена, когда манна сыпалась на Газпром сверху, а Миллер грезил, что доведет под своим мудрым руководством капитализацию Газпрома до триллиона долларов. Мечты не сбылись, остался только газпромовской слоган. С мудрым руководством тоже не срослось, да и с чего бы?

Сегодня Газпром в предбанкротном состоянии. Колоссальные средства закопаны в землю и утоплены в море. Без малейшей надежды хотя бы на их возврат. Страна ведет три войны, каждая из которых уже проиграна. И все они тоже в интересах Газпрома. Делянка оскудела, а потому друзья Путина резонно завершают процесс грабежа Газпрома, продавая ему уже бесполезные подрядные организации. Строить нечего и строить не на что. Поэтому Газпром из своих скудеющих запасов покупает строительные организации, для которых нет работы – по сути, это новый убыток для национального достояния. Но прибыль для путинских друзей.

Именно так и работает принцип зарабатывания на убытках – доход в свой карман, убыток – в государственный, так как вытаскивать Газпром будет, конечно, бюджет. Если, конечно, вытянет.

Источник: Эль Мюрид





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