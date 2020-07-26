 

Мнение: Почему Путин любит парады?

26.07.2020, 15:35, Разное

Прошел месяц со дня  парада,   проведенного 24 июня в честь 75-летия Победы,  как Путин снова на параде. На этот раз на военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Судя по фотографиям, выложенным на сайте Кремля, настроение у Путина хорошее, он выглядит довольным и благодушным. Сразу видно, что президент любит парады.

Ну а как можно не любить парады, если парад – это де-факто модель «идеальной России». Все в едином строю, все четко выполняются команды…

Вспомнился короткий старинный анекдот.

Курсант в увольнении, на свидании с девушкой:

– Вот скажи мне, любимая, если на гражданке все такие умные, почему они строем не ходят?

И с чего  мне именно этот анекдот вспомнился?

Источник: Ирек Муртазин





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Мнение: Флаги на башнях

01.07 / Экс-супруга короля Малайзии показала подросшего сына: Маленький счастливый принц

30.06 / Володин рассказал, как поправки к Конституции изменят жизнь россиян

26.07 / Йети могут быть инопланетянами, которых присылают на Землю в качестве тюремного наказания

26.07 / Мнение: НЕНАВСЕГДА: выставка в Третьяковской галерее, которую следует посещать с осторожностью

30.06 / Галкин вместе с Басковым и Мазаевым попытались перепеть известную песню и нарвался на критику: «Спились?»

24.07 / Настоящие герои: Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с представителями организаций, борющихся с пандемией коронавируса

23.07 / Эксперт об обращении Лукашенко к армии перед выборами: Все очень серьезно

17.07 / Рогов прошелся по внешнему виду Канделаки: Это плохо

03.07 / Мнение: Приключения изумрудных украшений продолжаются: от Жозефины к великому Гэтсби

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска