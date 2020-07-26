Мнение: Почему Путин любит парады?

26.07.2020, 15:35, Разное

Прошел месяц со дня парада, проведенного 24 июня в честь 75-летия Победы, как Путин снова на параде. На этот раз на военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Судя по фотографиям, выложенным на сайте Кремля, настроение у Путина хорошее, он выглядит довольным и благодушным. Сразу видно, что президент любит парады.

Ну а как можно не любить парады, если парад – это де-факто модель «идеальной России». Все в едином строю, все четко выполняются команды…

Вспомнился короткий старинный анекдот.

Курсант в увольнении, на свидании с девушкой:

– Вот скажи мне, любимая, если на гражданке все такие умные, почему они строем не ходят?

И с чего мне именно этот анекдот вспомнился?