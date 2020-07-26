 

Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов»

26.07.2020, 15:30, Новости дня

Американский актер Джон Сэксон, исполнивший роль в трех фильмах из серии «Кошмар на улице Вязов», умер на 84-м году жизни в городе Мерфрисборо (штат Теннесси).

По данным журнала The Hollywood Reporter, причиной смерти Сэксона стала пневмония, передает ТАСС. 

Саксон родился 5 августа 1936 года в Нью-Йорке. За 60 лет актерской деятельности он сыграл более чем в 200 фильмах. Наиболее известные его работы – «Аппалуза», «Выход дракона», «Кошмар на улице вязов» (три части – 1984, 1987, 1994) и «От заката до рассвета». Актер был женат три раза, у него остался сын.





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