 

Ученые изучают устойчивость муравьев к эпидемиям с целью создания защитных методик для людей

26.07.2020, 15:30, Разное

Зарубежные исследователи активно проводят исследования с использованием муравьев для выявления способа их защиты от эпидемий. По мнению исследователей, особенности социального поведения насекомых и их хорошая устойчивость к массовому заражению могут подсказать механизм для обеспечения безопасности людей от вирусов.
Лидером в сфере изучения резистентности муравьев к вирусом стали ученые, представляющие Университет Бристоля (Великобритания). По словам одного из авторов научной работы, старшего преподавателя Школы биологических наук заведения Натали Строймейт в процессе заражения муравьиных колоний смертельными патогенами и последующего наблюдения за реакцией этих представителей фауны выяснился ряд особенностей. Так, при “общении” муравьев-работников, регулярно производится обмен жидкостью между ними, а большинство из представителей колонии создают постоянное движение в гнездо и обратно. Однако, как подтверждает ряд экспериментов, зараженные вирусом особи могут возвращаться в колонию и при этом никого не заразить. Подобные наблюдения проводят и американские коллеги Строймейт из Северо-Восточного университета (Бостон, США), целиком подтверждая упомянутые тенденции.

Основной целью исследований, таким образом, является выявление механизма противостояния вирусным инфекциям у муравьев. К слову, уже подтвержденной гипотезой является то, что муравьи занимаются сбором противомикробных смол и распределением их вокруг гнезд. Это дает им возможность осуществлять как самолечение, так и групповое лечение особей.





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