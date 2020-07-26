Ученые использовали инновационный метод создания вакцины COVID-19 для ускорения мирового производства

26.07.2020, 15:17, Разное

Американские исследователи в ходе исследования смогли перепроектировать ключевой белок коронавируса, используемый для создания вакцины. По словам исследователей, данный процесс был инициирован для более быстрого производства необходимого количества доз препарата.

Как сообщают разработчики, новый белок, который назвали HexaPro, имеет более стабильную структуру по сравнению с известным ранее белком шипа. При экспрессии он имеет свойство к продуцированию в 10 раз большего количества, чем ранее применяемый протеин раннего синтетического спайка, используемого в ряде вакцин от COVID-19. Инновационный ингредиент способен сохранять форму при тепловом стрессе, при содержании в условиях комнатной температуры, а также в случае многократного оттаивания. Доцент Джейсон Маклеллан, представляющий Университет Техаса (Остин, США), заявил, что упомянутая улучшенная версия белка, в зависимости от модификации вакцины, способна снизить объем каждой дозы, либо способствовать ускорению процесса производства препарата. “В любом случае, это может означать, что больше пациентов получат доступ к вакцине быстрее”, – добавил эксперт.

Примечательно, что немалый вклад в развитие технологического процесса внес Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который реализовал предоставление инвестиционного гранта для обеспечении доступности лекарства в государствах с невысоким уровнем экономического достатка людей. Кроме того, по заявлению Маклеллана, фирмы, создающие вакцины с разными типами платформ, смогут проводить тестирование и разработку вакцин COVID, применяя HexaPro. Об этом пишет Science.