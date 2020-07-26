Папа Франциск поддержал решение о прекращении огня в Донбассе

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26.07.2020, 15:16, Новости дня

Папа Римский Франциск приветствовал решение о новом прекращении огня в Донбассе в ходе традиционного воскресного обращения к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.

«Я узнал, что недавно в Минске членами трехсторонней контактной группы было принято решение о новом прекращении огня, касающемся зоны Донбасса. Благодаря за этот знак доброй воли, направленный на восстановление столь желанного мира в этом измученном регионе, молюсь за то, чтобы согласованное было наконец-то осуществлено на практике, в том числе и посредством эффективного процесса разоружения и удаления мин», – передает РИА «Новости» слова понтифика.

Папа Франциск также отметил, что «только таким образом можно будет восстановить доверие», а также создать «предпосылки для необходимого примирения».

Ранее сообщалось, что народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики издала приказ о бессрочном прекращении огня с полуночи 27 июля в рамках договоренностей о дополнительных мерах контроля за прекращением огня в Донбассе.

Ранее сообщалось, что ЛНР подверглась обстрелу в преддверии усиления контроля за прекращением огня. Так, украинские силовики обстреляли поселок Золотое-5. В результате получила повреждение кровля жилого дома, а также электроподстанция «Михайловка». Оказалась «перебита высоковольтная линия 0,4 кВ ТП-411, в результате чего без электроэнергии остались 86 абонентов».

22 июля контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала вступление в силу дополнительных мер контроля за прекращением огня, соответствующие приказы вступят в силу 27 июля.





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