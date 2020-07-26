Представители сериала «Чики» ответили на обвинения в пропаганде ЛГБТ

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26.07.2020, 15:08, Новости дня

Сериал «Чики» создан и распространяется в рамках российского законодательства, онлайн-платформа официальных претензий и запросов с жалобами не получала, сообщила пресс-служба сервиса more.tv.

«Официальных запросов и претензий к нам не поступало. Сериал создан и распространяется в рамках закона. Посмотреть полную версию сериала можно только оформив платную подписку в соответствии с пользовательским соглашением сервиса. В каждой серии обозначены возрастные ограничения 18+», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что сериал поднимает многие социальные проблемы.

«Ключевая линия в фильме – это истории любви каждой из героинь, которые направляют и помогают преодолеть трудности. Также в сериале раскрыта серьезная тема социального насилия. Чтобы подчеркнуть, что насилие не должно быть нормой в современном обществе, была дополнительно организована социальная кампания для поддержки жертв насилия. Мы призываем всех, кто стал свидетелями или жертвами такого обращения, обратиться за профессиональной помощью по телефону федеральной горячей линии», – отметили в сервисе.

Ранее общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец попросила Роскомнадзор заблокировать сериал «Чики» из-за пропаганды ЛГБТ и феминизма в нем.





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