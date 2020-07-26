 

Катер с женским экипажем показали на Дне ВМФ в Севастополе

26.07.2020, 15:08, Новости дня

Жителям и гостям Севастополя в День Военно-морского флота (ВМФ) показали первый в РФ боевой катер с женским экипажем, а также старейшее судно флота «Коммуна».

На параде кораблей в городе, где расположена главная база Черноморского флота (ЧФ), была продемонстрирована новейшая техника и старейшее действующее судно ВМФ России, передает ТАСС. 

Сперва в День ВМФ прошла церемония возложения цветов к мемориалу защитникам Севастополя 1941-1942 годов. После этого командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников проехал на катере мимо ряда кораблей и поздравил экипажи с праздником. 

В строю представлен один из новейших кораблей флота тральщик «Иван Антонов», оснащенный ракетной системой «Калибр-НК» малый ракетный корабль «Вышний Волочек», корабль специального назначения «Иван Хурс», большой десантный корабль «Ямал», сторожевые корабли «Пытливый» и «Ладный», а также пограничный сторожевой корабль пограничного управления ФСБ РФ «Аметист».

Также в центре бухты стояло старейшее во всем Военно-морском флоте РФ судно «Коммуна», которое в этом году отпраздновало 105 лет со дня поднятия флага, но до сих пор активно участвует в учениях и спасательных операциях на море. 

Еще одной ежегодной является историческая часть праздника. В Севастопольскую бухту вошли учебный парусник «Херсонес». На сцене, построенной на воде около Памятника затопленным кораблям, прошли театрализованные постановки – поднялись прославленные полководцы Александр Суворов и Федор Ушаков, императрица Екатерина II, по указу которой заложены Севастополь и Черноморский флот, и граф Потемкин, организовавший для нее поездку в Крым. 

Также в этом году впервые по водам Севастопольской бухты прошел морской «Бессмертный полк». Техническую программу военно-спортивного праздника открыли корабль на воздушной подушке «Самум» и современные катера Крымской военно-морской базы, в небе пролетели вертолеты Ми-8. Одним из катеров управляет экспериментальный женский экипаж ВМФ России.

«В ходе эксперимента черноморочки прошли обучение по теории устройства, обеспечению живучести и управлению катером, использования двигателей и организации связи в военном институте дополнительного профессионального образования в Санкт-Петербурге», – отметил диктор.

Первой в надводном положении прошла субмарина «Колпино» проекта 636, экипаж которой по итогам прошлого года был признан лучшим на Черноморском флоте.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин объявил, что с состав ВМФ РФ в 2020 году будут приняты 40 кораблей. Также российский лидер отметил, что в составе современного морского флота есть новейшие корабли и уникальные образцы спецтехники. Кроме того, президент поздравил с Днем Военно-морского флота, отметив, что «более трех веков стоит он на страже суверенитета родной страны, твердо отстаивает ее интересы». 

Напомним, Российский флот отмечает в этот день 324-ю годовщину со дня образования. Прямая трансляция парада идет на Первом канале.





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