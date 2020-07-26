 

Путин поблагодарил Шойгу после парада ВМФ в Петербурге

26.07.2020, 15:08, Новости дня

Президент Владимир Путин провел отдельную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу на борту самолета после парада ВМФ, где передал слова благодарности личному составу. Кадры встречи показали в эфире телеканала «Россия 24».

«Передайте слова благодарности всему личному составу мероприятия», – передает РИА «Новости» слова российского лидера.

Шойгу, в свою очередь, также поблагодарил главу государства, отметив, что «все готовились к этому параду».

Ранее военные атташе из более чем 30 стран мира после посещения главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге высоко оценили его организацию и масштаб.

Известно, что во время главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге были задействованы 46 кораблей, катеров и судов, в числе которых фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные и малые ракетные корабли, корветы, подводные лодки.

Кроме того, на параде в Санкт-Петербурге применили новую технологию съемки – видеокамера «прошла» прямо под кораблем, что позволило увидеть парад с другого ракурса.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Рейтинг партии Зеленского упал ниже 30%

01.07 / Онлайн-голосование по поправкам в конституцию РФ завершилось. Явка – 93,02%

08.07 / На Зеленского составили протоколы о нарушении антикоррупционных законов

24.07 / Обливание зеленкой нардепа Волошина. Суд принял решение о мере пресечения для второго активиста

04.07 / На видео попал момент обрушения колокольни храма XIX века, вспыхнувшего под Томском

06.07 / В РФ начались продажи кроссовера Mercedes-Benz GLB

07.07 / Тедеско остается. “Спартак” не намерен увольнять главного тренера

05.07 / Началась проверка после стрельбы под Веной с участием россиян

30.06 / Фаучи: нет гарантий появления эффективной вакцины против COVID-19

06.07 / Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска