 

Россияне выстроились в живую цепь ради спасения тонувшей женщины

26.07.2020, 14:51, Новости дня

Спасение тонувшей в реке Каме в Перми 32- летней женщины попало на видео. На кадрах виден подплывающий к тонущей женщине мужчина, а на берегу люди выстроились в живую цепь, чтобы помочь ему вытащить пострадавшую на берег.

Запись опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Как рассказали очевидцы, что женщина доплыла на спине почти до середины реки, а затем стала кричать и звать на помощь. К ней поплыл мужчина, который сумел спасти ее и догрести с ней до самого берега. Там прохожие помогли ему поднять женщину по скользкому склону набережной. Жители Перми выстроились в цепь, взявшись за руки, и вытащили пострадавшую.

Женщине оказали первую помощь и передали медикам.





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