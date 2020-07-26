У Ивлеевой и Элджея обнаружили коронавирус
26.07.2020, 14:48, Новости дня
Популярная блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила, что у нее и ее супруга рэпера Элджея обнаружили коронавирус.
«Мой муж и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!» – написала она на своей странице в Instagram.
Кроме того, в ближайшее время она пообещала раскрыть подробности болезни.
Напомним, в конце июня стало известно, что певица Анита Цой госпитализирована в московскую больницу с коронавирусной инфекцией.
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