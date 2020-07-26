 

У Ивлеевой и Элджея обнаружили коронавирус

26.07.2020, 14:48, Новости дня

Популярная блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила, что у нее и ее супруга рэпера Элджея обнаружили коронавирус.

«Мой муж и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!» – написала она на своей странице в Instagram.

Кроме того, в ближайшее время она пообещала раскрыть подробности болезни.

Напомним, в конце июня стало известно, что певица Анита Цой госпитализирована в московскую больницу с коронавирусной инфекцией.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Фейерверки выделяют в воздух токсичные металлы

27.06 / В США зарегистрирован новый рекорд по выявленным за сутки случаям COVID-19

15.07 / Эксперты рассказали, чем полезны маринованные каперсы

02.07 / Пожар в одесском отеле “Токио Стар”. Прокуратура передала дело в суд

04.07 / Трамп: Америка остается маяком свободы и символом процветания

24.06 / Ноутбук Acer Swift 5 стал первым ноутбуком с процессором Intel Tiger Lake

08.07 / Посол в США опроверг «полнейшую ложь» о «сговоре» РФ с талибами

22.07 / “Иди в баню, Мишаня!” В Хабаровске прошли митинги против назначения Дегтярева и.о. губернатора

17.07 / Le Figaro – Эрдоган превратил Святую Софию в мечеть, чтобы предстать защитником мусульман всего мира

30.06 / Помпео на переговорах с лидером талибов потребовал не нападать на американцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска