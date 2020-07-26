 

В общежитии КПИ вспышка COVID-19 – заболели 52 человека

26.07.2020, 14:40, Новости дня

В столичном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на и.о. директора Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины Сергея Чумака.

По его словам, в одном из общежитий лабораторно подтверждено 52 случая заболевания коронавирусом среди курсантов.

“Первые четыре случая были обнаружены с 22-го по 24 июля. За вчера в заведении протестировали еще 61 курсанта, которые контактировали с заболевшими. Среди них сегодня – 48 положительных результатов исследования методом ПЦР”, – отметил Чумак.

Всего в общежитии проживают 152 курсанта.

“В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под медицинским контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов в общежитии определены места для изоляции заболевших”, – добавил руководитель лабораторного центра.

На сегодняшний день в Киеве зарегистрировано уже 7620 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 129 человек умерли, 2748 выздоровели.

В Украине за прошедшие сутки подтверждено 920 новых случаев инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии скончались 1605 пациентов, выздоровели 35 807 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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