 

Катю Лель в новом образе фанаты перепутали с Любовью Успенской

26.07.2020, 14:30, Разное

Катя Лель решила примерить на себя новый образ, чем удивила своих фанатов в Instagram-аккаунте. 45-летнюю звезду нулевых перепутали с 66-летней Любовью Успенской.
Российская певица, снискавшая популярность хитами «Мой мармеладный, я не права», «Горошины», «Две капельки» опубликовала в личном микроблоге видео, где она в парике и чалме. Артистка спросила у фолловеров, как им новый образ, чем вызвала волну критики. Фанаты сравнили эстрадную певицу со звездой шансона, отметив, что, скорее всего, у них с Любовью Успенской один пластический хирург на двоих.

Комментаторы также подчеркнули, что необычный образ добавил Кате Лель как минимум 10 лет. Конечно, нашлись и те, кому понравилось перевоплощение звезды.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Иммунолог Виталий Зверев рассказал о способе побороть коронавирус в России

28.06 / Мнение: “Тьма”. Финал

02.07 / “Как давно это было”: Фотограф Аллы Пугачевой поделился фотоснимком ранних “Иванушек”

16.05 / Больная собака в доме опасна для всей семьи

15.07 / В Минске на акции в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали более 80 человек

02.07 / Мнение: Конец Автономной Зоны Сиэтла

23.04 / Мнение: Письмо: “Сижу по пояс голый, она нахваливает мои мышцы”

27.06 / Певица Sia рассказала о том, каково это усыновить двух 19-летних подростков: “Я в раю”

30.03 / Мнение: У него было 24 девушки

07.07 / Семья вампиров из Диллсборо, Северная Каролина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска