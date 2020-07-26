 

Катю Лель в новом образе фанаты перепутали с Любовью Успенской

26.07.2020, 14:30, Разное

Катя Лель решила примерить на себя новый образ, чем удивила своих фанатов в Instagram-аккаунте. 45-летнюю звезду нулевых перепутали с 66-летней Любовью Успенской.
Российская певица, снискавшая популярность хитами «Мой мармеладный, я не права», «Горошины», «Две капельки» опубликовала в личном микроблоге видео, где она в парике и чалме. Артистка спросила у фолловеров, как им новый образ, чем вызвала волну критики. Фанаты сравнили эстрадную певицу со звездой шансона, отметив, что, скорее всего, у них с Любовью Успенской один пластический хирург на двоих.

Комментаторы также подчеркнули, что необычный образ добавил Кате Лель как минимум 10 лет. Конечно, нашлись и те, кому понравилось перевоплощение звезды.





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