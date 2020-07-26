Нелюбовь к Нелюбову

26.07.2020, 14:25, Разное

Был ли «второй дублер» Гагарина агентом КГБ?

Незадолго до собственной смерти Алексей Леонов раскрыл имя агента КГБ среди космонавтов. Дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, член Высшего Совета партии «Единая Россия», летчик-космонавт СССР Алексей Архипович Леонов — личность мирового масштаба. Его имя известно всем, кто имеет малейшее представление об истории освоения космического пространства человеком. В послужном списке Леонова масса заслуг, наград, званий, престижных должностей. Известен он и в качестве писателя, автора нескольких книг. Два года назад увидела свет последняя книга Алексея Леонова, его мемуары «Время первых. Судьба моя — я сам». Было множество презентаций на солидных площадках Москвы. Читатели приняли книгу с восторгом. Так повелось с 1961 года, когда сочинения первых космонавтов, изданные массовыми тиражами, не задерживались на прилавках книжных магазинов. Объективную оценку таким книгам никто не думал давать. Они шли под аплодисменты, как и их авторы, зачастую декламировавшие избитые фразы.

Гагарин и Нелюбов. Фото из книги «Полшага до старта» Варяника и Лютого

Читая мемуары Алексея Архиповича Леонова, я часто ловил себя на мысли, что либо он этого не писал, либо не читал свою книгу. В ней встречаются высказывания, с которыми нельзя согласиться, так как они противоречат истине. Взять хотя бы разъяснения автора по поводу личности Г. Г. Нелюбова.

ЛЕОНОВ — О НЕЛЮБОВЕ

— После Гагарина стал готовиться к полету Герман Титов. И тут у нас возник первый конфликт в коллективе. Ни с того ни с сего вдруг появился Григорий Нелюбов… По программе идет Титов, дальше — Николаев, Попович… И почему-то возник Нелюбов, хотя он даже не входил в эту первую шестерку.

А Юрий Гагарин тогда был везде приглашенным, и везде он вел себя абсолютно адекватно. Он улыбался, он радовался, он рассказывал обо всем, как что из космоса выглядит. И Нелюбов тогда начал заниматься спекуляциями всякими.

Для начала давайте уточним, кто таков Григорий Нелюбов, какое отношение он имеет к космонавтам.

Летчик ВМФ Нелюбов Григорий Григорьевич зачислен в отряд космонавтов 7 марта 1960 года, после чего в течение года проходил полный курс подготовки вместе с Гагариным, Леоновым и другими слушателями. По итогам выполнения программы специальных полётов оценку «отлично» не получили многие офицеры, в том числе Гагарин, Титов, Нелюбов, Леонов.

Утверждение будто Нелюбов «даже не входил в эту первую шестерку» не соответствует действительности. Его, как и Павла Поповича, не включили в «пятерку».

Первый отряд космонавтов. Нелюбов — седьмой слева во втором ряду. Фото: РИА Новости

Так было вначале, но очень скоро из «пятерки» по медицинским показателям выбыл А.Я. Карташов, после чего в группу ввели Нелюбова с Поповичем, увеличив ее состав до шести человек, т.е. до «шестерки».

Когда выбыл Нелюбов, в состав шестерки включили Б.В.Волынова. Никаких интриг и спекуляций в подобных перестановках не имелось. Все вопросы такого рода решал начальник ЦПК Е.А. Карпов по согласованию с генералом Н.П. Каманиным и одним из руководителей НИИ авиационной медицины полковником В.И.Яздовским.

Чем предопределен выбор старшего лейтенанта Нелюбова? Об этом убедительно рассказал журналист и писатель Ярослав Голованов, дав полную характеристику Григорию Нелюбову.

ИЗ КНИГИ ЯРОСЛАВА ГОЛОВАНОВА «КОРОЛЕВ: ФАКТЫ И МИФЫ»

— Летом 1960 года Гагарин не был еще общепризнанным лидером в «шестерке», но, безусловно, был одним из претендентов на лидерство.

Претендентами были и Герман Титов, и Григорий Нелюбов. Нелюбов нравился Раушенбаху. Карпов ценил в нем быстроту ума, темперамент и умение держать слово, хотя он видел и его недостатки: не всегда оправданное стремление к первенству во всем, почти полное отсутствие самокритики. Стать первым очень хотелось Григорию Нелюбову. И, может быть, именно эта откровенная жажда лидерства мешала ему им стать. Судя по воспоминаниям свидетелей всех этих событий, Нелюбов был человеком незаурядным. Хороший летчик, спортсмен, он выделялся и своим общим кругозором, удивительной живостью, быстротой реакций, природным обаянием, помогавшим очень быстро находить общий язык с людьми.

Нелюбов был человеком нестандартным, и это очень раздражало Каманина, убежденного сталиниста, который, подобно своему кумиру, допускал всякое проявление личности лишь в рамках, тому предопределенных. Гагарин был «тише по характеру», а потому больше устраивал Каманина. В Нелюбове Каманин чувствовал какой-то вызов, и то, что, по словам Шонина, Григорий был «проходной парень», тоже Каманину не нравилось. А он действительно был «проходной». Никто не умел так хорошо «договариваться» с врачами, преподавателями, тренерами. Нелюбов обладал завораживающей способностью, иногда даже вопреки воле собеседника, вводить его в круг собственных забот и превращать в своего союзника и помощника. Это был шутник, анекдотчик, «душа компании», любитель шумных застолий, короче — «гусар».

При всех плюсах Григория, психологи, внимательно его изучавшие, не могли не заметить его постоянного желания быть центром всеобщего внимания. Этот бесспорный эгоцентризм мешал ему соотносить личные интересы с интересами дела. Упорное стремление Нелюбова пробиться в лидеры, подкрепленное напряженной работой, привело к тому, что, в конце концов, он стал как бы вторым (после Титова) дублером Гагарина, хотя официально так не назывался. Перед полетом на космодром они втроем — Гагарин, Титов и Нелюбов — фотографировались на Красной площади.

Гагарин, Титов и Нелюбов. Фото: public domain

Во время старта Гагарина его, в отличие от Титова, не одевали в скафандр, но он ехал на старт в том же автобусе и провожал Юрия до самой ракеты. По общему мнению почти всех ребят из первого отряда, Нелюбов мог со временем оказаться в первой пятерке наших космонавтов.

Начальник отдела по подготовке и обеспечению космических полетов Главного штаба ВВС генерал-лейтенант Герой Советского Союза Н. П. Каманин в своих «Дневниках» оставил следующую запись:

ИЗ ДНЕВНИКОВ КАМАНИНА

— 18 января. Все шестеро космонавтов — отличные парни. О Гагарине, Титове и Нелюбове сказать нечего — они не имеют отклонений от эталона космонавта… комиссия рекомендует следующую очередность использования космонавтов в полетах: Гагарин, Титов, Нелюбов, Николаев, Быковский, Попович.

Нелюбов (в форме) едет на старт вместе с Гагариным и Титовым. Фото: public domain

Генерал Н.П.Каманин лучше, чем кто-либо другой, знал положительные и отрицательные качества каждого парня. Григория Нелюбова он считал одним из лучших космонавтов первого отряда. Такой вывод Каманин сделал в своем дневнике 19 апреля 1963 г., после того как в космос слетали Гагарин, Титов, Николаев и Попович.

Утверждения Леонова, будто Григорий Нелюбов появился непонятно откуда, занимался спекуляциями, подсиживал своих товарищей, вызывают по меньшей мере недоумение.

Далее и того хуже. Алексей Архипович Леонов обвинил Григория Нелюбова в тайном сотрудничестве с органами госбезопасности, т.е. в доносительстве на товарищей по отряду.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЛЕОНОВА

— Потом, когда я уже стал начальником первого управления, мне попалась в документах записочка, в которой было написано: «Я, Нелюбов Григорий Григорьевич, согласен сотрудничать — заниматься информативной деятельностью». Его подцепили на крючок, и он начал работать, быстро продвигаясь через товарищей. Он уже собирался перешагнуть готовящихся к полету Николаева и Поповича.

Вербовкой тайных осведомителей сотрудники органов активно занимались в разные годы советской власти. Общая численность нештатных сексотов в СССР до сих пор остается тайной за семью печатями. О содержимом их личных дел вообще заикаться не следует. Оставить отряд космонавтов без надзора КГБ не мог. Вполне возможно, кого-то из них, по выражению Леонова, «подцепили на крючок».

Гагарин и Нелюбов. Фото: public domain

Допустим, генерал Леонов сумел проникнуть в святая святых органов госбезопасности — базу данных на осведомителей и секретных сотрудников. В персональных документах стукачей зафиксирован каждый их «чих», то есть все поступавшие от них сообщения. О чем конкретно Нелюбов информировал органы, Леонов не уточняет. Коль замахнулся, то бей. А тут ни бе-, ни ме-, ни ку-ка-ре. Пять слов, якобы из «записочки», ни о чем не говорят. Неясно когда и кому написана та записочка, с кем ее автор согласен сотрудничать , в чем конкретно заключалась его «информативная деятельность».

Кто знает, может быть каждого кандидата в космонавты принуждали подписать такие обязательства.

Они получили допуск к изучению совершенно секретной, особой важности , техники, для чего понадобилась санкция Государственного Комитета Совета Министров СССР по оборонной технике.

Подозревать в доносительстве можно кого угодно. Обвинять публично, без доказательной базы, преступно.

Один из видных деятелей Французской революции Жак-Пьер Бриссо призывал клеймить глубочайшим презрением того, кто обвиняет, не приводя доказательств.

Видимо, Леонов испытывал настолько сильную неприязнь по отношению к Нелюбову, что полвека спустя, когда и костей от покойного не осталось, он без колебаний решил ославить бывшего товарища по первому отряду советских космонавтов.

Могила Нелюбова. Фото: creative commons

Владислав Кац

— специально для «Новой»