Доктор Ожла рассказал, какие продукты мешают сохранять молодость кожи

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26.07.2020, 14:09, Разное

Доктор Рупи Ожгла раскрыл правила здорового питания для сохранения молодости кожи. Шотландский учёный рассказал, от каких продуктов питания следует отказаться ради красоты.
Как пишет «Инфореактор», исследования в области питания показали негативные последствия потребления пищи с большим количеством железа. Согласно работе специалистов Эдинбургского университета, этот элемент при условии его высокого содержания в блюдах провоцирует возрастные изменения в коже и эпидермисе. К таковым относятся, например, говядина, печёнка, чечевица, нут, устрицы и шпинат. Перечисленные продукты, отмечает доктор Ожгла, мешают сохранить красоту, потому от них целесообразно отказаться.

Здоровый, свежий и молодой вид коже придаст пища, богатая минералами и антиоксидантами. Также обязательно необходимо включать в рацион продукты, содержащие коллаген. Кроме того ежедневно на столе должны быть овощные блюда и фрукты. Это позволит отрегулировать кислотный баланс желудочно-кишечного тракта и устранить воспалительные процессы. Дополнительно такое меню снижает повреждения клеток, давая им защиту от старения. Растительная пища даёт организму клетчатку и изобилие витаминов.

Также для того, чтобы кожные покровы дольше оставались упругими и молодыми, следует применять диету с низким уровнем белков. Это сократит чрезмерную выработку гормонов роста, тем самым замедлив возрастные изменения. Чтобы дольше выглядеть молодо и избежать увядания кожи, следует питаться растительными блюдами, а также орехами и семенами, заменяющими жиры. Важно для красоты кожи и наличие в рационе целых необработанных продуктов питания и волокон. От пищи, содержащей много железа, лучше отказаться или свести ее количество к минимуму.





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