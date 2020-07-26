Гузеева за хорошие «чаевые» стала ведущей «Дома-2»

26.07.2020, 14:09, Разное

Знаменитая телесваха Лариса Гузеева присоединилась к проекту «Дом-2». Стать новой ведущей артистку мотивировали, с ее слов, хорошими «чаевыми».

Как сообщают «Национальные новости», руководство популярного реалити-шоу приняло решение расширить состав ведущих. К Андрею Черкесову, Владу Кадони, Ольге Бузовой и Ксении Бородиной в «Доме-2» должна присоединиться ещё одна телезвезда. Для этого был объявлен кастинг, в котором могут попробовать свои силы желающие присоединиться к проекту.

Как известно, ранее из «Дома-2» намеревался уйти Черкасов, однако после его решения остаться из шоу был уволен Антон Беккужев. Вместо него для помощи участникам телестройки на Сейшельские острова отправится Влад Кадони. Гузееву же зрители увидят в программе «Бородина против Бузовой». Какую именно сумму «чаевых» получит звезда за свое появление на площадке, она не называет.

Решение привлечь в передачу Ларису Андреевну приняли, ссылаясь на ее огромный стаж ведения подобных шоу. В ходе программы «Давай поженимся» актриса и телеведущая сталкивалась со многими нестандартными ситуациями и типами участников. Она хорошо разбирается в людях и умеет найти общий язык практически с любым человеком. Кроме того, ее женская интуиция и не только профессиональный, но и жизненный опыт, пригодятся на съёмочной площадке молодежного проекта.