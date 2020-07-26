Мужчина выпрыгнул из багажника на ходу в Москве

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26.07.2020, 14:08, Новости дня

В Сети появилось видео, как как на Третьем транспортном кольце в Москве мужчина выпрыгнул из багажника едущего на полном ходу автомобиля. Как выяснилось, житель спасался от похитителей.

Камеры засняли, как из машины «Kia Optima» на полном ходе вываливается мужчины, делится Рен ТВ.

По имеющимся данным, вечером 24 июля на улице Мусы Джалиля к мужчине и его знакомому подошли трое граждан. Угрожая насилием, они избили их и потребовали 60 тыс. рублей за аренду автомобиля.

После этого злоумышленники поместили мужчин в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении. Во время движения потерпевшим удалось открыть крышку багажника, один из них выпал из автомобиля и потерял сознание.

Известно, что пострадавший был доставлен в больницу, врачи диагностировали у него множественные ссадины и ушибы, а также перелом черепа.

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.





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