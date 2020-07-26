Жириновский указал на ошибку арестованного Фургала

26.07.2020, 13:53, Разное

Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с Сергеем Фургалом. Лидер ЛДПР назвал ошибку бывшего губернатора Хабаровского края.

Как пишет «Политэксперт», экс-глава региона был арестован 9 июля по обвинению в причастности к убийствам нескольких бизнесменов и отправлен этапом в Москву. Вместе с бывшим губернатором были задержаны и другие фигуранты дела. Это вызвало волну протестов в Хабаровске и ряде городов края.

Как известно, ранее Сергей Фургал был избран на главный пост в Хабаровском крае, как член Либерально-демократической партии России. Ее глава Владимир Жириновский прокомментировал инцидент с бывшим губернатором. С его слов, любой политик или чиновник должен информировать своих однопартийцев о перспективах заведения уголовного дела против него.

При этом лидер ЛДПР заверил, что политсила помогла бы соратнику, если бы знала о сложившейся ситуации заранее. Во избежание негативных последствий для партии Фургала нужно было бы в таком случае просто тихо и без лишнего шума уволить с занимаемой должности. Например, сославшись на состояние здоровья.

Впрочем, заверяет Жириновский, все было бы иначе, если бы все известные сейчас данные о возможно криминальном прошлом однопартийца он знал намного раньше. При таком раскладе Сергей Фургал никогда бы не смог представлять интересы ЛДПР на выборах губернатора.