Жириновский указал на ошибку арестованного Фургала

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26.07.2020, 13:53, Разное

Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с Сергеем Фургалом. Лидер ЛДПР назвал ошибку бывшего губернатора Хабаровского края.
Как пишет «Политэксперт», экс-глава региона был арестован 9 июля по обвинению в причастности к убийствам нескольких бизнесменов и отправлен этапом в Москву. Вместе с бывшим губернатором были задержаны и другие фигуранты дела. Это вызвало волну протестов в Хабаровске и ряде городов края.

Как известно, ранее Сергей Фургал был избран на главный пост в Хабаровском крае, как член Либерально-демократической партии России. Ее глава Владимир Жириновский прокомментировал инцидент с бывшим губернатором. С его слов, любой политик или чиновник должен информировать своих однопартийцев о перспективах заведения уголовного дела против него.

При этом лидер ЛДПР заверил, что политсила помогла бы соратнику, если бы знала о сложившейся ситуации заранее. Во избежание негативных последствий для партии Фургала нужно было бы в таком случае просто тихо и без лишнего шума уволить с занимаемой должности. Например, сославшись на состояние здоровья.

Впрочем, заверяет Жириновский, все было бы иначе, если бы все известные сейчас данные о возможно криминальном прошлом однопартийца он знал намного раньше. При таком раскладе Сергей Фургал никогда бы не смог представлять интересы ЛДПР на выборах губернатора.





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