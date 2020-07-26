Сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ

26.07.2020, 13:48, Новости дня

Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец попросила Роскомнадзор заблокировать сериал «Чики» из-за пропаганды ЛГБТ и феминизма в нем.

«Да, это обращение от нашей организации, я его подписала. К нам обратились родители, сообщили, что в этом сериале поднимается тема ЛГБТ для подростков. Поскольку у нас есть закон о блокировании информации для несовершеннолетних, мы считаем, что такой сериал не должен быть в доступе», – передает РБК слова Баранец.

Текст заявления опубликован на Telegram-канале «Антиглянец».

«Сериал создан в качестве социальной кампании с целью привлечения внимания к Консорциуму женских неправительственных объединений, пропаганды ЛГБТ и феминизма», – говорится в заявлении.

При этом актер из сериала американец Стивен Томас Окснер, сыгравший отца мальчика, который переодевался в женское, ответил на претензии.

«Это работа про светлую сторону российской реальности. Эта работа совершенно не про оскорбить кого-либо. Мне кажется, что это история про силу и общие аспекты человеческой жизни. Это никак не связано с ЛГБТ и феминизмом. Я только горжусь этой работой и не считаю, что это пропаганда», – опубликованы его слова в Telegram-канале «Подъем».

Он также добавил, что реакция на сериал некоторых людей его пугает.

«Меня напугал случай, когда человек в глубоком запое расстреливал съемочную площадку и говорил, что все это неправда. Потом пара случаев была, когда мы встречали недовольных местных, которые вообще не понимали, чем мы занимаемся. Но мы были открыты, поэтому люди, которые сначала приходили с претензиями, начинали помогать нам», – добавил он.

Ранее телеведущая Ольга Бузова в своих социальных сетях заявила, что обожает представителей ЛГБТ-сообщества, поскольку многие из них «делают нашу жизнь лучше», а также поддержала их в борьбе за свои права в России, и высказала мнение, что в стране следует легализовать однополые браки.

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на пост Бузовой негативно, заявив, что она поддерживает представителей ЛГБТ-сообщества ради стремления быть в тренде. Он подчеркнул, что рос в нормальной традиционной семье.