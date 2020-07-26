Подразделениям ЛНР приказано бессрочно прекратить огонь с полуночи 27 июля

26.07.2020, 13:48, Новости дня

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики издала приказ о бессрочном прекращении огня с полуночи 27 июля в рамках договоренностей о дополнительных мерах контроля за прекращением огня в Донбассе.

«В связи с достигнутыми договоренностями о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня, в управлении Народной милиции ЛНР издан приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему», – передает РИА «Новости» слова начальника управления Народной милиции ЛНР Яна Лещенко.

Он также уточнил, что в приказе отражены все согласованные дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня, «которых непреклонно добивались представители республики».

По его словам, каждому сотруднику Народной милиции ЛНР в установленном порядке доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушения условий действия дополнительных мер контроля режима прекращения огня.

«С 00.01 (совпадает с мск) 27 июля 2020 года Народная милиция Луганской народной республики готова к выполнению условий дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня», – сообщил Лещенко.

Кроме того, он выразил надежду на аналогичные действия со стороны украинского правительства и ВС Украины. По его словам, в случае нарушения украинскими военнослужащими достигнутых договоренностей, при получении соответствующего приказа, Народная милиция готова к пресечению действий украинских силовиков.

Ранее сообщалось, что ЛНР подверглась обстрелу в преддверии усиления контроля за прекращением огня. Так, украинские силовики обстреляли поселок Золотое-5. В результате получила повреждение кровля жилого дома, а также электроподстанция «Михайловка». Оказалась «перебита высоковольтная линия 0,4 кВ ТП-411, в результате чего без электроэнергии остались 86 абонентов».

22 июля контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала вступление в силу дополнительных мер контроля за прекращением огня, соответствующие приказы вступят в силу 27 июля.



