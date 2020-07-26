 

Суд отпустил под залог злоумышленника, который избил бойца ООС в Запорожье, правоохранители намерены оспорить решение суда

26.07.2020, 13:29, Новости дня

Коммунарский районный суд Запорожья 24 июля избрал меру пресечения с минимальным залогом в 40 тыс. грн мужчине, который подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений военнослужащему операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Запорожской области.

21 июля в Запорожье избили бойца батальона “Азов”, который прибыл в город в кратковременный отпуск. Он сделал замечание мужчине, который приставал к женщинам. Это привело к конфликту, и мужчина нанес потерпевшему удары по голове, после чего тот потерял сознание. Правонарушитель с места происшествия скрылся. В настоящее время состояние здоровья военного остается стабильно тяжелым, он находится в коме. Спустя несколько часов полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Запорожья 1991 года рождения.

“Работники следствия выполнили все обязанности относительно возможности избрания подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Собрана достаточная доказательная база, в том числе есть видеозапись с противоправными действиями подозреваемого. Но суд решил отпустить подозреваемого”, – отметили в полиции.

Там подчеркнули, что ситуация получила широкий общественный резонанс. Военнослужащие, активисты “Национального корпуса” и СМИ 24 июля провели акцию протеста под стенами полиции области.

“Полиция и прокуратура Запорожской области поддерживает позицию общественности и будет подавать апелляцию, чтобы взять под стражу злоумышленника, который может нести угрозу для других граждан”, – добавили в полиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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