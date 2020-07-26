Уравнитель огурцов

26.07.2020, 13:18, Разное

Глава департамента образования Москвы Исаак Калина отправлен в отставку. Чем запомнилась его работа?

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу столичного департамента образования и науки Исаака Калину, который занимал этот пост 10 лет. В указе мэра сказано, что Калина уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Корреспондент «Новой газеты» рассказывает, как за время своей работы экс-глава департамента смог лишить права голоса московские школы.

Карьеру Исаак Калина начал в Оренбургской области, с 1996 по 2002 год он возглавлял главное управление образования администрации региона. Потом чиновник пару лет работал в издательстве учебной и педагогической литературы «Просвещение», а с 2007 года занимал должность замминистра образования и науки. На пост главы департамента образования Москвы Исаак Калина пришел десять лет назад, сразу после прихода Сергея Собянина. Председатель комиссии по образованию Мосгордумы Евгений Бунимович характеризует его как профессионала своего дела, человека «с идеологией», который за время работы смог добиться «количественного» улучшения столичного образования:

— В Москве за десять лет стало гораздо больше победителей олимпиад, кроме того, они учатся в большем количестве школ. Стали лучше результаты ЕГЭ, Москва [улучшила положение] в международных исследованиях PISA, PIRLS, TIMSS. Да и внешне школы стали выглядеть гораздо лучше, — говорит депутат.

Вместе с модернизацией, однако, пострадала атмосфера обучения, а из-за ставки на сильных учеников проблемным детям стали уделять меньше внимания, продолжает Бунимович. Тем не менее «гениальным управленцем» называет Калину и сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий, хотя и видит его результаты в несколько другой плоскости:

— Он идеально выполнил свою задачу: при нем школы стали управляемы, любые протесты невозможны, директора абсолютно зависимы, а учителя прикормлены. Родители в такой ситуации вынуждены смириться, — рассказывает Луховицкий.

Эту тенденцию подтверждает и Бунимович. По его словам, за время руководства Калины московское образование действительно превратилось в «систему», где учителя и директора стали «винтиками».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Мы слишком устали для бунта». Учителя — о том, как из них сделали рабов

Источник «Новой газеты», близкий к департаменту образования, добавляет, что отчасти лояльность была куплена повышением зарплат («учителя получают много, а директора еще больше»). Кроме того, во времена Калины в практику вошло увольнение директоров из-за любого конфликта, вышедшего за стены учебного заведения.

— Таким образом, за год у школы могло смениться по три-четыре директора. Причем снимали сразу, через пару недель после конфликта, что, конечно, все равно не являлось решением проблемы, — говорит наш собеседник.

Превращение сферы образования в безмолвную вертикаль во многом обеспечила и самая известная реформа Исаака Калины — оптимизация школ.

В 2011 году по его решению был запущен процесс объединения школ и детских садов в единые образовательные комплексы. Кроме того, произошло слияние более сильных школ с отстающими.

Реорганизацию системы Калина объяснял, сравнивая детей с огурцами, которые при попадании в один рассол становятся одинаково солеными. «Если подростков с асоциальным поведением помещать в хорошую социальную среду (прежде всего школьную), то они тоже станут достойными учениками», — отмечал он. Тем не менее тогда родителей эта идея не так вдохновила (никто не хотел объединения «хороших» лицеев с «плохими» районными школами), и претворение ее в жизнь они встретили массовыми протестами. К примеру, в октябре 2014-го в Москве состоялся митинг, в котором приняло участие полторы тысячи человек, кроме того, в интернете была размещена петиция на имя мэра Москвы Сергея Собянина с требованием отправить Исаака Калину в отставку.

Несмотря на бурную реакцию, реформа все равно состоялась и, по словам экспертов, имела совершенно разные последствия. Евгений Бунимович в первую очередь отмечает, что усреднение привело к сокращению индивидуальности в преподавании. Разгромом системы образования называет произошедшее и Всеволод Луховицкий:

— Все это сделано под прикрытием равенства. В результате реального объединения так и не произошло, потому что даже если «самую лучшую» школу объединить с «самой худшей», все равно будет перераспределение ресурсов, в том числе учителей, — говорит Луховицкий. При этом с управленческой точки зрения в оптимизации были «одни плюсы».

— Очень удобно, когда у тебя есть не три тысячи школ, а восемьсот, где директора получают очень большие деньги, да и поставлены они тобой. Безусловно, ты имеешь послушную школу, — рассказывает сопредседатель профсоюза.

Несмотря на успешную работу, Калина все же покинул пост главы департамента образования. Среди возможных причин его увольнения эксперты называют солидный возраст (в ноябре чиновнику исполнится семьдесят). Кроме того, Бунимович добавляет, что отставки уже ждали с 2015 года, «когда-то она должна была произойти». Луховицкий в произошедшем тоже конфликта не видит, так как «все, что Калина мог сделать, он сделал». Теперь его место займет бывший заместитель — Александр Молотков.

Нового главу Евгений Бунимович называет технический фигурой («особенность жесткой системы Калины — все, кроме него, являются исполнителями»).

Однако, по мнению сопредседателя «Учителя», это уже не так важно:

— Преемник будет продолжать его политику. Поскольку основное уже сделано, на его место можно ставить и проходную фигуру, — резюмирует эксперт.

Дарья Козлова

корреспондент «Новой»