Путин заинтересовался историей проведения морских парадов

26.07.2020, 12:30, Новости дня

Президент Владимир Путин рассказал, что заинтересовался историей проведения морских парадов, в частности, тем, как это происходило до революции 1917 года.

«Хорошо, хорошо придумали с парадом. Знаете, как я рассказывал, я люблю почитывать всякую литературу, читаю очередную историческую статью до революции 17 года на гражданском рейде проводились», – передает РИА «Новости» слова президента в разговоре с главкомом ВМФ РФ во время прохода на катере.

Ранее сообщалось, что во время парада глава государства объявил, что с состав ВМФ РФ в 2020 году будут приняты 40 кораблей. Также российский лидер отметил, что в составе современного морского флота есть новейшие корабли и уникальные образцы спецтехники. Кроме того, президент поздравил с Днем Военно-морского флота, отметив, что «более трех веков стоит он на страже суверенитета родной страны, твердо отстаивает ее интересы». Напомним, Российский флот отмечает в этот день 324-ю годовщину со дня образования. Прямая трансляция парада идет наПервом канале.