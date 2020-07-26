 

В Гослесагентстве Украины зафиксирована вспышка COVID-19. Заболели восемь сотрудников

26.07.2020, 12:18, Новости дня

В центральном аппарате Государственного агентства лесных ресурсов Украины зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, заболели восемь сотрудников. Об этом 26 июля сообщил глава ведомства Василий Кузевич на своей странице в Facebook.

По словам Кузевича, все сотрудники сдали ПЦР-тесты на COVID-19 после того, как инфицирование подтвердили трем работникам центрального аппарата.

“К сожалению, результаты лабораторных анализов подтвердили наличие этого заболевания еще у пяти работников центрального аппарата Гослесагентства”, – говорится в сообщении.

Повідомлення щодо спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, серед…

Posted by Василь Кузьович – Голова Держлісагентства on Laupäev, 25. juuli 2020

Информации о состоянии здоровья инфицированных не уточняется.

В Украине за прошедшие сутки подтверждено 920 новых случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего заболевших выявлено во Львовской области (130 за сутки), Киеве (95) и в Ивано-Франковской области (88). Общее количество заболевших в Украине достигло 64 849. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Из реанимации в Бергамо выписали последнего пациента с коронавирусом

27.06 / Polskie Radio – на встрече с Дудой Трамп дал понять, что Польша важнее для безопасности Европы, чем Германия

18.07 / Во Львовской области задержали сирийских нелегалов – Госпогранслужба

11.07 / Минивэн Volkswagen Viloran пользуется ажиотажным спросом в Китае

16.07 / Число случаев заражения коронавирусом в мире продолжает расти

14.07 / Зеленский об убийстве медика на Донбассе: Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков

03.07 / Чувствую себя хорошо: Геннадий Хазанов попросил за него не беспокоиться

06.07 / Врачи предупредили об особо заразном штамме коронавируса в Южной Корее

11.07 / Генпрокуратура назвала причину гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году

10.07 / Пытаясь усидеть в президентском кресле, Трамп «раздирает Америку на части»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска