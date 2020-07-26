В Гослесагентстве Украины зафиксирована вспышка COVID-19. Заболели восемь сотрудников

26.07.2020, 12:18, Новости дня

В центральном аппарате Государственного агентства лесных ресурсов Украины зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, заболели восемь сотрудников. Об этом 26 июля сообщил глава ведомства Василий Кузевич на своей странице в Facebook.

По словам Кузевича, все сотрудники сдали ПЦР-тесты на COVID-19 после того, как инфицирование подтвердили трем работникам центрального аппарата.

“К сожалению, результаты лабораторных анализов подтвердили наличие этого заболевания еще у пяти работников центрального аппарата Гослесагентства”, – говорится в сообщении.

Повідомлення щодо спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, серед… Posted by Василь Кузьович – Голова Держлісагентства on Laupäev, 25. juuli 2020

Информации о состоянии здоровья инфицированных не уточняется.

В Украине за прошедшие сутки подтверждено 920 новых случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего заболевших выявлено во Львовской области (130 за сутки), Киеве (95) и в Ивано-Франковской области (88). Общее количество заболевших в Украине достигло 64 849.