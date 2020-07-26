 

В Берлине автомобиль въехал в толпу пешеходов, семеро пострадавших

26.07.2020, 12:18, Новости дня

Сегодня утром в Берлине автомобиль заехал на тротуар и въехал в группу пешеходов, сообщает спасательная служба города в своем Twitter.

В результате инцидента пострадали семь человек, трое из них – серьезно. Одного человека пришлось реанимировать.

Причины происшествия пока непонятны.

#Update zum #Verkehrsunfall am #Hardenbergplatz
Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Pkw von der Straße ab und fuhr auf den Gehweg. Dabei sind 7 Personen verletzt worden, 3 davon schwer. Eine Person musste reanimiert werden. Zahlreiche Betroffene werden seelsorgerisch betreut.

— Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 26, 2020

Издание Bild пишет, что в настоящее время полиция рассматривает произошедшее как несчастный случай – из-за чрезмерной скорости водитель мог потерять контроль над транспортным средством.

По данным издания, 17 человек, которые наблюдали за происходящим, находятся в шоке. Им оказывают психологическую помощь.

Водителю авто 24 года, он живет в Германии, однако номера авто эстонские, пишет Bild. Полиция задержала мужчину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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