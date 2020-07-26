В оккупированном Крыму найден мертвым трехлетний сын арестованного гражданского журналиста Сулейманова

26.07.2020, 12:18, Новости дня

Тело трехлетнего Мусы Сулейманова – сына арестованного гражданского журналиста Руслана Сулейманова найдено в сливной яме рядом с домом. Об этом сообщила журналистка Лилия Буджурова на своей странице в Facebook.

УЖАСНОЕ ГОРЕ. Мальчика нашли мёртвым в сливной яме рядом с домом. Posted by Лиля Буджурова on Pühapäev, 26. juuli 2020

Журналистка сообщала, что к дому, где жил Муса, ранее приехала машина, чтобы выкачать сливную яму.

“У дома, где пропал мальчик, что-то происходит. Туда приехала машина, чтобы выкачать сливную яму. Послышались какие-то крики, и сразу всех попросили отойти. Место обнесли сигнальной лентой”, – сообщала заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Обстоятельства смерти неизвестны.

24 июля в поселке Строгановка Симферопольского района оккупированного Россией Крыма пропал Муса. Поисками мальчика занимались сотрудники российской полиции и МЧС, а также обычные люди. Семья не исключала версии о похищении.

“Муса играл в песочнице возле дома. Неподалеку также были дети. Район очень тихий и без движения автомобилей. Без присмотра взрослых оставался где-то 10–15 минут, ведь его маму позвала больная свекровь. Когда женщина вышла, ребенка уже не было. Несколько часов искали самостоятельно, потом начали бить тревогу”, – написала дипломат.

27 марта 2019 года российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации “Хизб ут-Тахрир”, которую в России считают террористической. “Крымская солидарность” сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу. Девятерых задержанных, в том числе Сулейманова, арестовали 27 марта, еще 11 – 28 марта.

В июне 2020 года Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы в Симферополе. Там у него обнаружили порок сердца.